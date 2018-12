S.V. Marum en Jan Mulder blijven samenwerken.

Jan Mulder is ook volgend seizoen hoofdtrainer van SV Marum, dat zijn de trainer en de TC van S.V. Marum overeengekomen. De oefenmeester uit Drachten gaat hiermee alweer zijn 4de seizoen in op sportpark de Holten.Onder leiding van Mulder bivakkeren de geelhemden momenteel in de top van de 2de klasse. In zijn eerste seizoen aan het roer in Marum wist hij direct kampioen te worden, om vervolgens het jaar daarop in de middenmoot te eindigen in de overwegend Friese 2de klasse. Het bestuur is positief over de resultaten die tot nu toe behaald zijn en is blij met de continuïteit. “De contractverlening is wederom mede tot stand gekomen op verzoek van de spelersgroep” zegt voorzitter Simon Neef. “Wij zijn zeer content dat Mulder nog minimaal een jaar in Marum blijft, de oefenmeester is zeer gedreven en dat met een hoog tactisch vermogen” aldus TC lid Andre Boezerooy. Mulder omschrijft Marum 1 als een jonge en gemotiveerde spelersgroep waarvan volgens hem het plafond van hun kunnen nog niet is bereikt. “ Ik wil daar graag mijn kennis en ervaring als trainer mee delen”, zegt Mulder. Hij geeft aan dat het bij S.V. Marum prettig werken is. “Er worden goede faciliteiten gecreëerd. Daarnaast heerst er een gemoedelijke sfeer en gezelligheid en waardoor alle voorwaarden aanwezig zijn om het succes voort te zetten.