Het moet voor Warffum geen ‘seizoen der grijze muizen ‘worden

Waar zaterdag de ‘reis’ voor mij naar Baflo gaat voor het duel Rood Zwart Baflo-De Heracliden wordt het zondag Warffum waar de plaatselijke hoofdmacht het mag opnemen tegen Farmsum.In Warffum staat zondagmiddag het duel tussen nummer tien, Warffum, en nummer twee Farmsum op het programma. De Warffumers hebben tot nu toe zeven duels gespeeld en waarin er acht punten bij elkaar werden gesprokkeld. Farmsum doet het wat dat betreft duidelijk beter. Want uit de negen gespeelde wedstrijden behaalde de ploeg achttien punten en waarmee het een tweede plaats inneemt achter koploper THOS. Voor aanvang van het seizoen sprak men in Warffum nog de ambitie uit dat men voor een plaats in de top drie ging. Die ambitie is op dit moment even niet reëel. Wint Warffum zijn twee openstaande inhaalduels, waarvan de laatste op zondag 23 december op het programma staat, dan komt het op veertien punten. Dat betekent dat als Warffum nog wat wil er zondag echt gewonnen moet worden. Iets wat geen gemakkelijke klus gaat worden omdat men in Farmsum wat routine heeft teruggehaald. Routine in o.a. de persoon van Herbert van Brugge die op 38-jarige leeftijd nog steeds van grote waarde voor Farmsum is. Maar er lopen bij Farmsum meer rond die wel een balletje kunnen trappen zoals Reza Fambrene die eerder voor toen De Pelikanen uit Appingedam voetbalde. Maar een gemakkelijke klus of niet, de thuisploeg moet zondag winnen wil het nog een beetje meedoen in de strijd die recht geeft op een plaats in de nacompetitie. Maar Warffum heeft een nadeel, het speelt in een competitie, van dik hout zaagt men planken. Anders gezegd in zondag 5D wordt er ook het nodige aan fysiek gevraagd. En dat is een onderdeel waar Warffum nog wel even aan moet werken. Een aantal weken werden de Warffumers nog op een karrenvracht aan kaarten getrakteerd in duel waarin er door de tegenpartij stevig ‘doorgeharkt’ werd en waar verbaal op werd gereageerd. De een zal zeggen, dat is niet slim waar een ander misschien zegt van, dat is logisch. Maar wil Warffum dit seizoen nog ergens om meedoen dan zal het wel anders moeten wil het geen ‘seizoen der grijze muizen’ worden.