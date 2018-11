Rood Zwart Baflo-De Heracliden, de belangen zijn groot

Zaterdag staat voor mij het duel tussen Rood Zwart Baflo en De Heracliden op het programma. Een duel waarin de belangen voor beide ploegen groot zijn.Rood Zwart Baflo wist zijn laatste drie competitieduels winnend af te sluiten De Bafloërs wonnen met 6-0 van SIOS, met 5- 1 Middelstum en zaterdag wist men met 2- 1 van Westerlee te winnen. Dat zorgt er mede voor dat de promovendus op een gedeelte tweede plaats waarbij HS’88 en WVV een beter doelsaldo hebben. Want dat is een beetje het manco van de Bafloërs men komt moeizaam tot scoren. Alleen De Fivel, Corenos en het nog puntloze Westerlee hebben namelijk minder gescoord. Waar het scoren wat moeizaam gaat staat het verdedigend als een huis bij de ploeg van Jan Potma. Slecht negen tegentreffers moest de ploeg tot nu toe in negen duels incasseren en waarmee ‘Bavvelt’ de minst gepasseerde defensie in zaterdag 4D heeft. Dat laatste geldt niet voor de tegenstander van zaterdag. De Heracliden staat na negen duels al op dertig tegengoals maar heeft ook al zeventwintig keer gescoord. Maar veel scoren is prachtig maar wanneer je meer om je oren krijgt wordt je daar als spelers en staf niet vrolijk van. Daarom wordt het zaterdagmiddag een interessante strijd tussen twee teams waarbij Rood Zwart Baflo de laatste weken goed op schot is en ‘Hera’ het de laatste weken lelijk laat afweten. Want een score van nul punten uit de laatste vier wedstrijden is natuurlijk niet goed maar wat men in Uithuizermeeden graag anders ziet. Maar Rood Zwart Baflo is in vorm en wat ze woensdagavond ook tegen zondag hoofdklasser Achilles 1894 lieten zien. Er werd weliswaar met 5- 1 verloren maar dat was absoluut geen schande. Sterker nog, de Bafloërs kwamen zelfs op voorsprong tegen de Assenaren. Maar de beker is natuurlijk geen competitie en dat zorgt voor een andere type wedstrijd . Een wedstrijd die zaterdagmiddag om 14.30 uur begint en onder leiding staat van scheidsrechter Aant Adema uit Lauwerzijl.