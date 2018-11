Roy Kamps na dit seizoen weg als hoofdtrainer vv Niekerk.

Roy Kamps vertrekt na dit seizoen als hoofdtrainer van de v.v. Niekerk waar hij bezig is aan zijn tweede seizoen.Het bestuur en de spelersgroep wilden graag verder met de hoofdtrainer maar Roy Kamps ziet zijn uitdaging toch elders. De in Bedum woonachtige Kamps en zijn spelersgroep gaan er echter alles aan doen om dit jaar in de 3klasse te blijven. Niekerk heeft een hele jonge groep die nog veel moet leren en dit seizoen een moeilijke start kende. Toch laat de huidige groep zien (ondanks vertrek van enkele spelers) dat ze van de bovenste plekken punten kunnen pakken, maar zou het mooier zijn als ze van de directe concurrenten gingen winnen. Doelstelling is echter nog steeds om zich zo snel mogelijk veilig te spelen! Roy is nu bezig aan zijn 2e seizoen bij vv.Niekerk