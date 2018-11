Voetbalvereniging Eenrum zoekt hoofdtrainer

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

De voetbalvereniging Eenrum is een bloeiende vereniging waar sportiviteit en gezelligheid hand in hand gaan. Onze vereniging telt momenteel 3 seniorenteams (heren), een 35+ seniorenteam en een 7*7 damesteam, en 2 damesteams (Eenrum Kloosterburen Combinatie), en een jeugdafdeling met 7 teams.Ons 1e elftal komt uit in de 4e klasse (zondag) van de KNVB.Voor het seizoen 2019/2020 zijn wij op zoek naar eenvoor de senioren. De trainingen zijn op de dinsdag- en donderdagavond. Daarnaast behoort tot het takenpakket de coaching van het 1e elftal.Wij hebben ons domicilie op het schitterend gesitueerde sportpark in Eenrum. Wij streven er naar dat het sportpark zowel voor spelers als bezoekers een gezellige locatie is om te vertoeven.Voor meer informatie www.vveenrum.nl . Je kunt je belangstelling kenbaar maken door een email te sturen met daarin je motivatie en CV naar:Graag reageren vòòr 21 december 2018.