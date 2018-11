Jur Smit na dit seizoen weg bij Noordpool

Na dit seizoen vertrekt Jur Smit als trainer van Noordpool. De Winsumer heeft er dan drie jaar als trainer bij de vijfdeklasser uit Uithuizen opzitten en is toe aan een nieuwe uitdaging.Het seizoen begon voor Jur Smit en zijn team nog desastreus met een 10-1 nederlaag tegen Zeester . Maar Noordpool herstelde zich goed van deze waardeloze seizoensopening en doet nu nog volop mee in de strijd om een plaats in de nacompetitie voor een plaats in de vierde klasse. Maar voor de geroutineerde oefenmeester komt er na dit seizoen toch een einde aan de samenwerking met Noordpool omdat hij toe is aan een nieuwe uitdaging. Een uitdaging die zowel bij een zaterdag als zondagclub kan liggen zo vertelde Jur Smit zelf. ,,In mijn trainersloopbaan heb ik altijd gekeken of ik een vereniging bij mij vond passen. En of die dan op de zaterdag of zondag actief was maakte mij niet uit. Zo ga ik ook deze keer weer te werk in mijn zoektocht naar een nieuwe vereniging want ik ben als trainer nog niet klaar in de voetballerij.”