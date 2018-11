Vier goed voor Hans Paapst in Puurvoetbaltoto

Wedstrijd



Winst 1



Verlies 2



Gelijkspel 3



SV Bedum-Gorecht



X



Aduard -Loppersum



X



Middelstum-Rood Zwart



X



FC LEO-De Lauwers



X



Zuidlaren-Corenos



X



SIOS-WVV



X



De Fivel-De Heracliden



X



Poolster-Westerlee



X



GRC-Noordpool



X



Bakkeveen-Eenrum



X



BNC-Warffum



X





Marco Pesiwarissa en Frits Meeuwes blijven aan de leiding gaan in de Puurvoetbaltoto. Want Hans Paapst, teamleider van De Heracliden zag geen kans om de koplopers te verdringen. Hans had namelijk vier van de elf duels goed voorspeld. Daardoor worden Frits Meeuwes en Marco Pesiwarissa gevolgd door Arjen Potma met 6 juiste voorspellingen. De speler van Rood Zwart Baflo wordt op zijn beurt weer gevolgd door Meindert Schollema en Ronnie Medema en Hans Paapst met 4 juiste voorspellingen. En de rij wordt gesloten door David Albert Villalta en Patrick Valkema die 3 van de elf goed hadden.