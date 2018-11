Man of the match Warffum-Kloosterburen: Bartel Klinkhamer

Vorig seizoen was daar opeens de vraag of ik ook wat had met het geven van cijfers aan spelers, trainers en scheidsrechters zoals in de eredivisie wekelijks gebeurde. Een vraag die mij aan het denken zette om vervolgens te komen tot een ‘man of the match’. Geen uitverkiezing waar prijzen of punten mee te verdienen zijn, maar gewoon die speler er uit pikken die mij in een wedstrijd, en op welke manier dan ook, is opgevallen.Zondag was ik aanwezig bij het duel Warffum-Kloosterburen. Een duel waarin de thuisploeg elf keer wist te scoren en waarbij spits Bartel Klinkhamer zes goals voor zijn rekening nam. Als spits zes keer scoren in een duel is altijd lekker. Dat is namelijk goed voor de moraal van de spits. Bartel Klinkhamer is, zo vond een kenner, echter geen echte spits. De kenner bond/vindt dat de lange spits bij kopduels vaak te vroeg is en dat zijn schoten nog te vaak niet tussen de palen terecht komen. En vooral de laatste, zo vertelde Foppe de Haan ooit een keer in de kantine van Loppersum, is een kwaliteit van een echte spits. Maar de Warffumer schoot er zondag dus zes in maar wat gezien de kansen die hij kreeg zeker vier meer hadden moeten zijn. Was Bartel daar inderdaad in geslaagd dan had hij denk ik een record gebroken want ik heb het nog nooit meegemaakt dat een speler in het standaardvoetbal tien keer in duel wist te scoren. Maar de teller bleef voor Bartel dus steken op zes treffers en waar uiteraard alleen Kloosterburen blij mee was. Zes doelpunten in een wedstrijd had hij uiteraard niet verwacht maar ze zorgen er wel voor dat hij naar de tweede plaats op de topscoorderslijst in 5D is opgeklommen en op www.voetbalnoord.nl nog maar zeven goals van zijn derde ster is verwijderd. Een derde ster wat betekent dat hij voor de hoofdmacht van de Warffumers 75 keer heeft gescoord en wat, ondanks dat hij volgens sommige kenners geen echte ‘killing’ spits is, als een prima prestatie mag worden gezien