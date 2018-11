Man of the match VVSV'09-ZEC : Jochem Kooi

Vorig seizoen was daar opeens de vraag of ik ook wat had met het geven van cijfers aan spelers, trainers en scheidsrechters zoals in de eredivisie wekelijks gebeurde. Een vraag die mij aan het denken zette om vervolgens te komen tot een ‘man of the match’. Geen uitverkiezing waar prijzen of punten mee te verdienen zijn, maar gewoon die speler er uit pikken die mij in een wedstrijd, en op welke manier dan ook, is opgevallen.Zaterdag was ik aanwezig bij het duel tussen VVSV’09 en ZEC. Een duel in de vijfde klasse waarin er meerdere spelers waren die voor mijn ‘man of the match’ in aanmerking kwamen. Zo was daar de noodgedwongen rentree van de nog altijd bloedfanatieke 53-jarige doelman Jan Posthumus die als vervanger van de geblesseerde Jacco Knol het doel van ZEC verdedigde. Maar ook was er een jonge doelman, Patrick Valkema, die voor de thuisploeg prima op dreef was maar niet kon verhinderen dat zijn ploeg uiteindelijk nog met 1-2 onderuit ging. Maar beide doelwachters werden toch niet mijn ‘man of the match. Die eer kwam, althans voor mij, toe aan de jonge Jochem Kooi. De nog maar 15-jarige voetballer keerde dit seizoen terug in Ulrum nadat hij een aantal seizoenen in Bedum had gespeeld. In Bedum, zo was zaterdag duidelijk zichtbaar, is de Ulrumer absoluut een betere voetballer geworden die als vijftienjarige absoluut niet uit de toon viel tussen de overige voetballers die zaterdagmiddag binnen de lijnen stonden. Iets wat helemaal knap was toen bleek dat de jonge voetballer in de ochtenduren ook al een hele wedstrijd met het hoogste jeugdteam van VVSV’09 had moeten spelen. Maar bij een kleine vereniging, wat VVSV’09 is, moeten er vaak kunstgrepen uitgehaald worden om alle teams goed bezet te krijgen. Maar gezien de eerdere invalbeurten van Jochem, maar ook van zijn teamgenoten Lars Scheper en Harold v/d Spek, lijkt het een kwestie van tijd dat hij een vaste waarde voor het eerste elftal wordt. Maar dat is nu precies het probleem van een kleine vereniging die daardoor voor een dilemma komt te staan. Want eigenlijk hebben ze voetballers, zoals Jochem Kooi er een is, op meerdere fronten nodig. Nu ben ik niet thuis in de regels waar het gaat over het feit of een jeugdspeler te allen tijde voor zijn team mag blijven spelen of dat ook voor de jeugdspeler ook de regel van een aantal duels +1 telt. Dat zou betekenen dat men in Ulrum straks na de winter moet gaan rekenen tot wanneer er een beroep op de jonge voetballer richting het eerste elftal gedaan kan worden. Voor een kleine vereniging vervelend en ook voor de voetballer die zaterdag liet zien dat hij het niveau wel aankon maar eigenlijk gewoon in een O-17 behoort te voetballen.