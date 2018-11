De elf van ….Marco Pesiwarissa , hoofdtrainer Corenos

Wedstrijd



Winst 1



Verlies 2



Gelijkspel 3



Gorecht-Noordwolde



X



Muntendam-Loppersum-



X



Corenos-De Fivel



X



Amicitia-Poolster



X



Heracliden-Zuidlaren



X



Rood Zwart B-SIOS



X



WVV-HS’88-



X



Westerlee-Middelstum



X



Ezinge-GRC Groningen



X



VVSV-ZEC



X



Zeester-Oosterparkers



X





De elf van Marco Pesiwarissa hebben twee vreemde eenden in de bijt. Want de eerste twee van de elf duels waar de trainer van Corenos een 1, 2 of 3 voor mocht invullen zijn twee bekerwedstrijden. En verder is het bijzonder dat Marco niet een keer een duel in een gelijkspel ziet eindigen