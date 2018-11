EKC dames ruim langs SC Bolsward

De voetbaldames van ST Eenrum/Kloosterburen (EKC) speelden zaterdag 3 november op Sportpark “Westerklooster” te Kloosterburen tegen hekkensluiter SC Bolsward uit het gelijknamige Friese dorp.Al gauw werd duidelijk waarom SC Bolsward onderaan staat want EKC kende weinig problemen met de Friezinnen. EKC domineerde en nam na 5 minuten dan ook de leiding. Sarah Rijzinga speelde enkele verdedigsters uit en loste een schot op het doel die er ineens inging: 1-0. SC Bolsward probeerde wel wat terug te doen maar haar pogingen waren nauwelijks gevaarlijk. Het was EKC dat de druk erop hield maar ook wel mogelijkheden liet liggen. In de 21minuut was het evenwel wederom in de roos. Na het voorbereidende werk van Gretha Annema en Rebecca Postma kon Emma Postma doorgaan en de 2-0 op het scorebord zetten. Na ongeveer een half uur mocht SC Bolsward wat meer komen maar de gasten deden hier niets noemenswaardig mee. Na wat gemiste mogelijkheden sloeg EKC in de 39minuut weer toe. Een terugspeelbal van een Bolsward-speelster op haar keepster werd door Sarah Rijzinga onderschept en zij knalde de 3-0 binnen. SC Bolsward deed weinig terug en EKC-keepster Nicky Bos kende dan ook een rustige eerste helft. Doelpunten vielen er ook niet meer zodat 3-0 ook de ruststand werd.Na de rust kwam EKC wat moeilijk op gang waardoor SC Bolsward wat meer in haar spel kwam. Keepster Nicky Bos moest nu iets meer ingrijpen maar de Friezinnen waren niet bij machte iets terug te doen. Het was EKC dat weer naar voren speelde en na 8 minuten in de tweede helft was het dan ook raak. Een combinatie tussen Diny Bouius en Emma Postma werd door Bouius tot doelpunt gepromoveerd: 4-0. EKC wilde meer maar vooreerst lukte dat even niet. In de 64minuut werden Michelle Koster en Joni Lukkien gewisseld voor Marjon Bos en Marije Roelink. EKC bleef de bovenliggende partij wat in de 68minuut in opnieuw een doelpunt leidde. Gretha Annema passte op Sarah Rijzinga die op haar beurt Annema weer bediende die over de rechterflank was opgestoomd. Annema gooide de bal voor het doel alwaar Emma Postma met een kopbal fraai afrondde: 5-0. EKC wilde meer en kreeg hiervoor ook mogelijkheden echter Wendy Reitsma en Sarah Rijzinga waren onfortuinlijk. In de 81minuut mocht ook 2elftal-speelster Johanna van de Steeg invallen voor Rebecca Postma. Vier minuten later kwam de enigste echte dreiging van SC Bolsward maar EKC-keepster Nicky Bos redde tweemaal uitstekend waardoor de 0 bewaard bleef. Echter voorin wilde het ook niet meer lukken zodat 5-0 ook de eindstand werd en EKC zich weer op de 2plaats van de ranglijst nestelde. Scheidsrechter G. Adema floot overigens een goede wedstrijd. Komende zaterdag gaat het naar eveneens een laagvlieger namelijk CVV Oranje Nassau 3 in Groningen.5. Sarah Rijzinga 1-0; 21. Emma Postma 2-0; 39. Sarah Rijzinga 3-0; 53. Diny Bouius 4-0; 68. Emma Postma 5-0.G. Adema (Kloosterburen)