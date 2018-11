EKC 2 dames lijden eerste nederlaag

De reserves van ST Eenrum/Kloosterburen (EKC) liepen zaterdag 3 november tegen hun eerste nederlaag aan. Op sportpark “Westerklooster” te Kloosterburen waren de dames van Rood Zwart Baflo uit het gelijknamige dorp te gast.Onder de goede leiding van scheidsrechter J. Rensema uit Groningen was EKC wel de mee dominerende partij maar lukte het de gastdames niet om door de Bafloër verdediging heen te komen. Rood Zwart Baflo probeerde ook wat maar zag haar weinige pogingen strandden. Bij EKC was Chantal Hofman meerdere malen onfortuinlijk. Na de 24e minuut liet EKC Rood Zwart Baflo wat meer komen en kreeg hiervoor dan ook twee minuten later de rekening gepresenteerd. Bij een Bafloër aanval werd een aanvalster binnen de beruchte lijnen onderuit gekegeld waardoor Rood Zwart een strafschop kreeg. Liza Huizingh voltrok het vonnis: 0-1. Zo liep EKC dus achter de feiten aan. Het probeerde terug te komen maar al haar pogingen faalden. Suzanne Bergstra strandde op de keepster en Charlotte van Dort zag haar inzet gestopt door een met zonnebril keepende Marina Bakker. Andere pogingen liepen al vroegtijdig vast. Aan de andere kant moest EKC-keepster Maaike Adema ook enkele keren ingrijpen maar tot de rust bleef het 0-1.In de tweede helft zette EKC aan maar ook Rood Zwart liet zich niet onbetuigd. Echter wat EKC ook probeerde niets wilde lukken. Ook kende het wat tegenslagen. Keepster Maaike Adema viel geblesseerd uit en Nikki Werkman nam haar plek onder de lat over. Verder in de wedstrijd viel ook Suzanne Bergstra geblesseerd uit waarmee de wissels tot één werden gereduceerd. EKC kreeg wel mogelijkheden maar keepster Bakker hield haar doel schoon. Zo lukte het Maaike Remijn, Inge Mulder en Chantal Hofman niet om de score gelijk te trekken. Aan de andere kant moest ook keepster Nikki Werkman aan de bak om verdere schade te voorkomen. Het bleef echter bij de 0-1 voor Rood Zwart Baflo waarmee EKC haar eerste nederlaag van de competitie leed. Komende zaterdag gaat het naar Groningen voor de wedstrijd tegen GSVV The Knickerbockers 8.