Man of the match Kloosterburen-Farmsum: Niels Bolt

Vorig seizoen was daar opeens de vraag of ik ook wat had met het geven van cijfers aan spelers, trainers en scheidsrechters zoals in de eredivisie wekelijks gebeurde. Een vraag die mij aan het denken zette om vervolgens te komen tot een ‘man of the match’. Geen uitverkiezing waar prijzen of punten mee te verdienen zijn, maar gewoon die speler er uit pikken die mij in een wedstrijd, en op welke manier dan ook, is opgevallen.Zondag was ik voor de Ommelander Courant aanwezig bij het duel Kloosterburen-Farmsum. Een duel tussen een op de laatste plaats staande thuisploeg en toen nog nummer vijf Farmsum. Sportief gaat het dit seizoen even wat minder in het Marnedorp waar de eerste selectie de laatste jaren een aantal spelers zag verdwijnen. Dat zorgde voor een noodzakelijke verjonging die wel heel erg drastisch was. Maar nood breekt wetten zegt men vaak en dat was in Kloosterburen voor aanvang van dit seizoen niet anders. Er moest wel verjongd worden wilde men een eerste elftal in het standaardvoetbal in stand houden. Een van de jonge talenten die is overgeheveld naar het eerste elftal is Niels Bolt. De nog maar 16- jarige Niels komt uit een echte voetbalfamilie want zijn vader Hans, oom Ron en opa Bob hebben als voetballer meer dan hun waarde gehad voor de v.v. Kloosterburen. Niels zijn opa wordt door velen gezien als een van de beste voetballers die Kloosterburen heeft voortgebracht. En Ron is met afstand de topscoorder aller tijden bij de withemden. Zo ver is Niels natuurlijk nog niet maar de jonge Bolt heeft wel iets als voetballer. Zondag stond hij eenzaam en alleen in de spits en had het daardoor moeilijk tegen de defensie van de gasten. Maar dat belemmerde hem niet om de strijd aan te gaan met het geroutineerde duo in het centrum van de defensie van de gasten. Naast het duel opzoeken als spits was Niels Bolt ook nog vaak degene die een aanval opzette. Aanvallen die sporadisch waren maar waar de jonge spits steeds bij betrokken was. Dat vond ik knap want het is als jonge speler lastig om eenzaam en alleen tegen een defensie te moeten knokken omdat je teamgenoten daar, en om wat voor reden dan ook, niet toe in staat zijn. Natuurlijk valt er voor de jonge voetballer nog veel te leren en wat ook helemaal niet erg is. Maar zondag zag ik in Niels Bolt wel een voetballer met potentie die de komende jaren voor Kloosterburen weleens van grote waarde kan zijn.