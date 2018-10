Een prima scheidsrechterstenue bij Kloosterburen-Farmsum

Zondagmiddag stond het duel tussen Kloosterburen-Farmsum onder leiding van scheidsrechter Arjen van Ittersum uit Winsum. In Kloosterburen floot de Winsumer voor het eerst in zijn kort voor het duel binnengekomen nieuwe kleding en waarbij hij zo vriendelijk was om er keurig zwarte kousen bij aan te trekken.Enkele weken geleden schreef ik een artikel, http://wqd.nl/EFok , over dat scheidsrechters er niet als keepers bij moeten willen lopen. Als scheidsrechter moet je er, althans in mijn beleving, er zo onopvallend mogelijk proberen bij te lopen. Daar sprak ik enkele uren voor het duel in Kloosterburen over met Arjen die vertelde dat hij zijn nieuw bestelde kleding had ontvangen. Mijn opmerking was direct van, en waarbij ik mag hopen dat je voor zwarte kousen bij je tenues hebt gekozen. Dat was niet helemaal waar want de Winsumer had ook voor de ‘doelwachtersoutfit’ gekozen en wat natuurlijk iemand zijn eigen keuze is. Maar door mijn ‘fratsen’ op Puurvoetbalonline wist hij van mijn afkeer van scheidsrechterstenues met kousen in de kleur van het shirt. Daar raakten we zondagmorgen over in gesprek en opeens was daar de opmerking, dan doe ik vanmiddag zwarte kousen aan. Toen het arbitrale trio, gevolgd door de spelers en de een line up verzorgende voetballertjes van en Kloosterburen en Kids United, het veld op kwam zag ik inderdaad een arbiter met zwarte kousen, een zwarte broek en een rood shirt omdat Kloosterburen zwart in zijn shirt heeft en Farmsum in het geel zijn duels afwerkt. Ik vond dat mooi staan en had er niet aan moeten denken dat de arbiter kousen in eenzelfde kleur dan zijn shirt had gedragen. Arjen van Ittersum floot een prima wedstrijd en viel daardoor niet op al moest hij een keer even zijn autoriteit aanspreken bij twee foutjes van een van zijn assistenten. Maar ook dat werd prima opgelost door de scheidsrechter die misschien de gele kaart in de slotfase even in de borstzak van zijn shirt had moeten laten zitten. Maar dat is altijd iets waar de meningen over verdeeld zullen blijven en wat ook geldt voor de scheidsrechters die er wel of niet als een ‘keeper’ bij willen lopen.