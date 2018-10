De elf van ….Patrick Valkema ,doelman VVSV'09

Wedstrijd



Winst 1



Verlies 2



Gelijkspel 3



SV Bedum- HZVV



X



Stadspark-Noordwolde



X



ODV –FC LEO



X



Middelstum-Heracliden



X



Poolster-De Fivel



X



SIOS-HS’88.



X



Rood Zwart B-Corenos



X



Ezinge-VVK



X



Noordpool-VVSV’09



X



FVV-Eenrum



X



Oldambster B-Warffum



X





Naast onze al bijna traditionele Gerald Gras Keepersbokaal zal er met ingang van dit seizoen nog een rubriek terugkeren. De ‘Puurvoetbaltoto’ is een tijdje weggeweest maar zal vanaf nu weer iedere week online komen te staan. Iedere week zal iemand zijn of haar voorspellingen doen van in totaal elf duels in het amateurvoetbal en waar we uiteraard ook een klassement van gaan maken. Als vijfde in een hopelijk lange rij zijn hier de elf voorspellingen van Patrick Valkema, doelman van VVSV’09.