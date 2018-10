Man of the match Eenrum- De Wilper Boys: Lammert Brinkhuizen

Vorig seizoen was daar opeens de vraag of ik ook wat had met het geven van cijfers aan spelers, trainers en scheidsrechters zoals in de eredivisie wekelijks gebeurde. Een vraag die mij aan het denken zette om vervolgens te komen tot een ‘man of the match’. Geen uitverkiezing waar prijzen of punten mee te verdienen zijn, maar gewoon die speler er uit pikken die mij in een wedstrijd, en op welke manier dan ook, was opgevallen.Zondag was ik aanwezig bij het duel Eenrum-De Wilper Boys. Het duel dat door de thuisploeg met 2-3 werd verloren maar wat zeker niet aan mijn ‘man of the match’ in dit duel lag. Voor het duel tegen De Wilper Boys bleek doelman Anton Brontsema nog niet weer hersteld van zijn bovenbeenblessure. Dat zorgde dat er een alternatief gezocht moest worden dat al snel werd gevonden in de persoon van Lammert Brinkhuizen. Een week eerder, in het uitduel tegen Actief, had Brinkhuizen na zeven minuten ook al de taken van Anton Brontsema overgenomen en wat hij zeer verdienstelijk had gedaan. Daarom was de keuze voor de ondertussen 34-jarige Lammert Brinkhuizen ook niet vreemd te noemen. Zondag werd al snel duidelijk dat Eenrum het tegen De Wilper Boys niet gemakkelijk ging krijgen. Dat zorgde dat Lammert Brinkhuizen met regelmaat in actie moest komen, wat hij meer dan voortreffelijk deed. Dat is knap voor een voetballer die nog maar sporadisch als doelman fungeert. Dat betekent dat je nog steeds heel veel feeling met keepersvak hebt en wat voor, in dit geval Eenrum, een prettig iets is. Want als team heb je dan altijd een extra doelman in je selectie. Dat, en het feit dat hij ook als veldspeler een toegevoerde waarde voor Eenrum is, zorgt dat Lammert Brinkhuizen mijn ‘man of the match’ in het duel tussen Eenrum en De Wilper Boys was.