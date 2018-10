Man of the match ZEC-Noordpool: Jacco Knol

Vorig seizoen was daar opeens de vraag of ik ook wat had met het geven van cijfers aan spelers, trainers en scheidsrechters zoals in de eredivisie wekelijks gebeurde. Een vraag die mij aan het denken zette om vervolgens te komen tot een ‘man of the match’. Geen uitverkiezing waar prijzen of punten mee te verdienen zijn, maar gewoon die speler er uit pikken die mij in een wedstrijd, en op welke manier dan ook, was opgevallen.Zaterdag was ik aanwezig bij het duel ZEC-Noordpool. Een echte derby waarbij er meerdere spelers een opvallende rol vervulden. Maar in mijn ‘man of the match’-verkiezing is er echter maar ruimte voor een. In de eerste helft was mij al iets opgevallen aan mijn ‘man of the match’ want ik zag dat ZEC-doelman Jacco Knol wat kilootjes lichter was geworden. De doelman kon dat hebben want vorig seizoen werd dat ook een paar keer gezegd, met een paar kilootjes minder zou Jacco nog beter zijn. Voor mij is Jacco Knol een van de betere keepers die ik met regelmaat zie spelen. Ik zie niet alle doellieden op het Hogeland met regelmaat spelen maar van die ik dat wel zie vind ik de ZEC-doelman absoluut bij mijn top drie horen. Zaterdag was Jacco Knol ook weer prima op dreef in het duel tegen Noordpool. Stukken beter afgetraind en gekleed in een prima outfit stond daar een doelman met uitstraling. Dat was mooi op te zien. Maar ook mooi om te zien was zijn traptechniek bij een doeltrap. Niks wegrossen maar geplaatst uittrappen was datgene wat de doelman deed. Niks op kracht maar alles op techniek. Jacco is ondertussen 32 jaar maar wat voor een keeper nog niet echt oud is. Een aantal jaren geleden stopte de doelman bij toen Hunsingo om twee seizoenen later bij ZEC de draad weer op te pakken. Maar qua potentie had Jacco veel hoger kunnen spelen dan toen de vierde klasse bij Hunsingo. Maar er zijn andere zaken in het leven belangrijker dan voetbal en dat gold ook voor Jacco. Maar sinds het seizoen 2015/2016 is een prima doelman gelukkig weer terug. Een doelman wat een echte winnaar is zo bleek zaterdagmiddag na afloop van het verloren duel tegen Noordpool. De doelman was nauwelijks aanspreekbaar want zo intens teleurgesteld was hij door het verlies tegen de buren. Iets wat ik begreep toen ik de doelman even in zijn ogen keek. Een blik dat mij deed besluiten om verder maar geen vragen meer te stellen aan de doelman met een fantastische uitstraling en wedstrijdmentaliteit.