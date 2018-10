Kloosterburen-Farmsum: Prestaties uit verleden als steuntje in de rug

Dit weekend staat er een inhaal/bekerronde op het programma. Een inhaal/bekerronde die er voor zorgt dat er maar weinig teams zijn die competitieverplichtingen hebben.Zaterdag en zondag wordt er maar een zeer beperkt programma in het amateurvoetbal afgewerkt. Want alleen in de eerste t/m de derde klasse, althans wat onze regio betreft, wordt er volop gevoetbald. Dat zorgt dat het voor mij zaterdag een bezoek wordt aan sporthal De Beemden waar de dames en heren van DIO Bedum een thuisduel gaan spelen. Maar op zondag staat er wel een voetbalwedstrijd op het programma want dan speelt Kloosterburen een thuisduel tegen Farmsum. Kloosterburen speelde tot nu toe drie duels en die werden alle drie verloren en waar een drastische verjonging en, zoals in het duel van zondag tegen DWZ, een vracht aan blessures absoluut debet aan zijn. Dat is jammer voor een vereniging als Kloosterburen dat het vlaggenschip even in een sportieve dip zit. Maar nergens kun je ijzer met handen breken en dus ook in Kloosterburen niet. Geduld hebben zal het motto de komende jaren moeten zijn en waarbij te hopen is dat de hoofdrolspelers, de voetballers, dat ook hebben. Zondag komt er met Farmsum een tegenstander op bezoek die de laatste jaren geen rol van betekenis speelde in de vijfde klasse. Want met een elfde, dertiende en twee keer een twaalfde plaats in de laatste vier seizoenen ben je geen hoogvlieger geweest. Op dit moment neemt Farmsum een vijfde plaats in met een mix van jong en oud. Een mix die het Kloosterburen weleens knap lastig kan gaan maken. Maar er is ook een gezegde dat een ploeg zonder punten ooit zijn eerste punten gaat pakken. En waarom zou dat wat Kloosterburen betreft niet zondag tegen Farmsum kunnen gebeuren. Want het duel Kloosterburen-Farmsum stond al veertien keer eerder op het programma waar er twaalf keer door de thuisploeg werd gewonnen. Prestaties uit het verleden geven geen garanties voor de toekomst maar geven misschien een jonge ploeg wel dat steuntje in de rug wat het nu net even nodig heeft