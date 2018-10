Drie goed voor David Albert Villalta in Puurvoetbaltoto

Wedstrijd



Winst 1



Verlies 2



Gelijkspel 3



SV Bedum- Groningen



X



Loppersum-Zuidhorn



X



FC LEO-Helpman



X



Corenos-Middelstum



X



Poolster-SIOS



X



De Fivel-Rood Zwart B.



X



ZEC-Noordpool



X



VVSV’09-GRC



X



Eenrum-De Wilper B.



X



Kloosterburen-DWZ



X



Gorecht-Winsum



X





David Albert Villalta scoorde zondag nog wel voor Eenrum in het verloren duel tegen De Wilper Boys maar in de Puurvoetbaltoto was hij minder succesvol. Want van de elf duels had hij maar drie keer, Poolster, Winsum en Kloosterburen, een juiste voorspelling. Dat zorgt dat David nu de rij sluit die wordt aangevoerd door Frits Meeuwes die 8 goed had. Frits wordt gevolgd door Arjen Potma met 6 juiste voorspellingen, Meindert Schollema met 4 en nu dus David met 3.