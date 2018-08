SV Bedum Oldstars naar Iran: De kop is eraf.

De kop is eraf is de kop van het eerste nieuwsbulletin over de reis wat een negental leden van de SV Bedum Oldstars naar Iran gaat maken. Een reis die al het nodige aan voorbereiding heeft gekost en die zondagavond in de kantine van de SV Bedum al een beetje van start ging.Want op zondag 26 augustus waren de Irangangers, behalve ‘El Presidente’ Martin Broekmans die nog ‘vakantieverplichtingen’ op het partyeiland Ibiza had, aanwezig in de sportkantine van SV Bedum. Daar waren het Massoud en Jabbar die, samen met hun echtgenotes, een voortreffelijke Iraanse maaltijd hadden klaargemaakt waar door iedereen op een ontspannen sfeer van werd genoten. Na de maaltijd werden nog diverse zaken met elkaar besproken en werd er door de Irangangers begonnen met een liedje in het Iraans in te studeren. Het is namelijk de bedoeling dat de mannen op een officiële ontvangst bij onze Iraanse vrienden het lied ten gehore gaan brengen waarbij het niet de verwachting is dat de Nederlanders voor het programma ‘De Voice of Iran’ zullen worden uitgenodigd. Verder werd er door de achterblijvende partners besloten elkaar tijdens het verblijf van de mannen in Iran elkaar een keer te ontmoeten en er werd zondagmiddag direct een groepsapp georganiseerd. Ook werd de reistijd nog iets aangepast, want de mannen vertrekken woensdagmorgen om 06.45 richting Bremen vanwaar ze om 11.40 uur naar Istanbul vliegen. Daar stappen onze teamgenoten over in het vliegtuig naar Mashhad waarna ze om donderdagochtend om 02.00 uur plaatselijke tijd zullen arriveren. Dat betekent dat er op de eerste dag nog niets op het programma staat want de mannen mogen dan door assistent-trainer Johan Kuitert aardig opgetraind zijn, een reis van bijna twintig uur hakt er wel in.Dit was het eerste nieuwsbulletin van onze teamgenoten en hun reis naar Iran en waar de tweede in de loop van donderdag zal volgen. Een nieuwsbulletin dat ongetwijfeld over een mooie maar lange reis van uit Nederland naar Iran zal gaan.