Eeldenaar Jabbar Mobareky met voetbalvrienden uit Bedum naar Iran

Op woensdag 29 augustus vertrekt de in Eelde woonachtige Jabbar Mobareky met een aantal voetbalvrienden van de SV Bedum Oldstars voor een verblijf van veertien dagen naar Iran. Een verblijf wat in het teken staat van de Iraniërs kennen laten maken met het Walking Football zoals dat in Nederland wordt gespeelt.Sinds drie jaar voetbalt de nu 65-jarige Jabbar Mobareky bij de Oldstars van SV Bedum maar ook daarvoor was de in Iran geboren Mobareky al actief binnen het amateurvoetbal in Nederland. ,,Als kleine jongen heb ik natuurlijk ook in Iran gevoetbald en dat heeft zich na mijn komst naar Nederland doorgezet. Ik kwam op een gegeven moment in Grijpskerk te wonen, daar heb ik ruim dertien jaar gewoond, waar ik toen ook ben gaan voetballen. Naast dat ik daar voetbalde was ik ook actief als trainer van de jeugd. Dus wat dat betreft heb ik altijd al affiniteit met het voetballen gehad. Maar op een gegeven moment verhuisden we naar Groningen en kwam het voetballen op een wat lager pitje te staan tot dat mijn vriend en landgenoot Massoud Djabani naar Bedum verhuisde. Massoud kwam al snel in contact met de Walking Football-afdeling van SV Bedum. Voor de mensen die het niet weten, Walking Football is een tak van de voetbalsport voor mannen boven de zestig jaar die nog graag een balletje willen trappen. Door de enthousiaste verhalen van mijn vriend werd ik nieuwsgierig en besloot een keer te gaan kijken. Direct al bij de eerste keer was ik enthousiast en vandaar dat ik nu alweer voor het derde jaar bij de Oldstars van SV Bedum actief ben, vertelt Jabbar Mobareky die vervolgens verder gaat over de aanstaande trip die een delegatie van de Bedumers naar Iran gaat maken. ,,Samen met Massoud had ik het er weleens over om met een aantal van onze vrienden naar Iran te gaan. Dit in het kader van om ook de oudere voetballers in Iran te laten kennismaken met het Walking Football zoals dat in Nederland gespeelt wordt. Bij dat laatste moet ik wel toevoegen dat wij in Bedum de regels iets hebben aangepast zodat wij wat meer aan het voetballen komen. De officiële regel is dat er niet gerend mag worden maar in Bedum hebben we met elkaar afgesproken dat het rennen zonder bal wel is toegestaan. Maar beide vormen gaan we in Iran laten zien, is het duidelijk verhaal van Jabbar Mobareky die sinds zijn komst naar Nederland als architect een aardige naam heeft opgebouwd. Zo was de geboren Iranees een van de drie architecten die mee mocht doen in ontwikkelcompetitie voor het hoekpand van de Grote Markt en Poelestraat en werkte hij mee aan meerdere projecten in o.a. Leeuwarden maar waar de bescheiden Jabbar het verder op dat punt graag bij wil laten. ,,Ik ben mijn werkzaamheden als architect al een beetje aan het afbouwen en ik richt mij nu meer op onze reis naar mijn geboorteland en waar we met negen personen naar afreizen. Dat zouden er tien zijn maar helaas moest een persoon door privéomstandigheden zijn deelname annuleren. We hebben nog wel een poging gedaan om deze plaats in te vullen maar dat is helaas niet gelukt. Er waren er die de situatie in Iran niet stabiel genoeg vonden en er waren ook die in Nederland nog hun verplichtingen hebben. Dus vandaar dat we met z’n negenen naar Iran gaan.” Op de opmerking of er van buiten de Oldstars van SV Bedum geen belangstelling was om met de Bedumers mee te gaan is Jabbar duidelijk. ,, ,Ik voetbal nu drie jaar bij SV Bedum. Hier heb ik mijn voetbalvrienden die ik wekelijks meemaak. Wanneer je personen van buitenaf meeneemt moet je maar afwachten of het allemaal wel klikt. We zijn wel twee weken samen als gasten in een ander land met ook een andere cultuur, vertelt de in Eelde woonachtige Iranees. Een Iranees die ziet dat het bezoek aan zijn geboorteland groter wordt dan van te voren was gedacht. ,, In het voorjaar hebben een aantal mensen dat meegaat in Den Haag een prima gesprek gehad op de ambassade van Iran. Ik denk dat het balletje toen ook in daar is gaan rollen om op sportief gebied ook wat meer voor hun oudere inwoners van hun land te doen. We konden beelden laten zien van onze trainingen en wat we ook tijdens ons verblijf in Iran gaan doen. Wat we verder hebben begrepen is dat de media daar ook de nodige aandacht aan ons verblijf gaat besteden.” Een verblijf van in totaal veertien dagen waar duidelijk van is dat het negental zich in Iran geen minuut gaat vervelen. ,,Men heeft een mooi programma voor ons samengesteld waar de vader van Massoud, die is burgermeester geweest in de plaats Ghoochan, een belangrijke rol in heeft gespeeld. We gaan er uiteraard ook voetballen, want dat is de aanleiding geweest om te gaan, maar er is ook voldoende ruimte voor culturele uitstapjes. Verder staan wij in contact met het thuisfront via een van onze voetballers binnen de Oldstars van SV Bedum, Johan Staal. Johan heeft een eigen website, www.puurvoetbalonline.nl . en via zijn website laten we iedereen meegenieten van onze belevenissen in Iran Dat vinden we namelijk belangrijk dat de achterblijvers weten dat het goed met ons gaat want je bent toch twee weken ver van huis. We kunnen er namelijk wel laconiek over doen, maar Iran is helaas ook een land waar het niet helemaal rustig is. Aan de andere kant, waar ter wereld is het op dit moment wel helemaal rustig, is een duidelijke mening van Jabbar Mobareky over de situatie in helaas talloze andere landen. Een mening waar hij het gelijk mee aan zijn zijde heeft waarbij de Irangangers verder weten dat de Nederlandse Ambassade in Iran zich verantwoordelijk voelt voor het verblijf van hun landgenoten in West-Azië . ,,Dat laatste maakt duidelijk dat alles en iedereen ons verblijf in Mashhad en Ghoochan serieus neemt zonder dat er van een publiciteitsstunt sprake is. Het tegendeel is waar moet ik bijna zeggen. We gaan daar puur en alleen heen om het Walking Football te promoten. En het is dat we naar Iran gaan omdat de roots van Massoud en die van mij daar liggen. Waren we op IJsland geboren dan waren we daar misschien wel heen gegaan, grapt Jabbar die verder hoopt dat het Walking Football ook in Iran zijn intrede gaat doen. ,,W e moeten niet vergeten dat dit onderdeel van de voetbalsport in Iran nieuw is. Dus het kan ook zijn dat ze zeggen, we vinden het in de praktijk niet ons ding. Ik verwacht dat eerlijk gezegd niet omdat Iran wel een voetballand is. En verder hebben Wim Keizer en Massoud Djabani een bezoek gebracht aan Reza Ghoochannejhad ( toen nog Sc Heerenveen) en Alireza Jahanbakhsh (ex -AZ). Beide waren onder de indruk van onze plannen en steunen ons door middel van een videoboodschap van harte en wat Arjen Robben ook heeft gedaan. Dus met de steun van deze drie in Iran zeer bekende voetballers moet het absoluut goed gaan komen met deze mooie en unieke trip naar Iran. En wat dan verder het vervolg zal zijn moet de toekomst leren.”