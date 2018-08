Henk Buikema: Al acht jaar actief in Amerika

Op 5 augustus keerde Henk Buikema terug van een zes weken durend verblijf in Amerika. Aan de andere kant van de Atlantische Oceaan was de trainer van SC Loppersum voor het achtste jaar actief als hoofdcoach voor de Dutch Soccerschool van de in Slochteren geboren Bernhard Hartog..In 2010 ging Henk Buikema voor de eerste keer als voetbaltrainerover voor een wel heel bijzonder voetbalavontuur. ,, Ik werd ergens in 2009 gebeld door een zekere Bernard Hartog die in Amerika een aantal voetbalkampen, onder de naam Dutch Soccerschool, had opgezet. Hij vertelde dat hij in 1998 in Amerika met twee zomerkampen was begonnen en dat steeds verder had weten uit te breiden en hij daarom op zoek was naar voetbaltrainers uit zijn vaderland. Bernard is namelijk in Slochteren geboren en had als voetballer een verleden bij SGV uit Schildwolde. Op mijn vraag hoe hij bij mij terecht kwam bleek dat hij eerst iemand anders hier in Nederland had benaderd. Maar die persoon durfde niet te vliegen. Die heeft vervolgens mijn naam laten vallen en zo kwam het contact tot stand. De vraag van Bernard was daarom of ik er wel voor voelde om in het vliegtuig te stappen en in Amerika als trainer binnen de Dutch Soccerschool aan de slag te gaan. Ik was direct enthousiast maar al snel daarna kwam het besef dat er ook nog zoiets was als het thuisfront en een werkgever. Mijn vrouw Janet had echter direct zoiets van, deze kans moet je pakken. En ook mijn leidinggevende op de afdeling Pathologie van het UMCG was dezelfde mening toegedaan zodat ik mij in 2010 voor de eerste keer kon gaan opmaken voor een mooi avontuur.” Want een mooi avontuur werd het direct voor de Lopster aan de andere kant van Atlantische Oceaan,,Ik wist natuurlijk niet precies wat ik de allereerste keer zou gaan aantreffen. Maar ik kan je vertellen, dat heeft mijn stoutste verwachtingen echt overtroffen. Er wordt bijvoorbeeld veel gezegd en geschreven over de mentaliteit van de Amerikanen. Nou daar is geen woord van gelogen. Nu acht jaar later is daar dat nog niets veranderd. Want nog steeds komen ze ieder jaar met maar een doel naar een voetbalkamp. Dat doel is om als voetballer beter te worden. Er worden in Nederland ook op grote schaal voetbalkampen georganiseerd. Dan moet er ook een randprogramma zijn want anders is het niet leuk. Iets wat in Amerika totaal niet aan de orde is. Daar komen ze iedere dag naar de locatie waar de kampen plaatsvinden en trainen ze vanaf 09.00 tot 15.00 uur om vervolgens weer naar huis te gaan. En dat gaat dan van maandag t/m vrijdag gewoon door. Er zijn er zelfs die in een zomer drie keer aan een kamp deelnemen omdat ze als voetballer beter willen worden. Ik moet zeggen dat die gedrevenheid mij enorm aanspreekt want anders had ik het ook niet nu al acht jaar volgehouden bij de Dutch Soccerschool.” Een voetbalschool waar de 56-jarige Henk Buikema iedere zomer de hoofdcoach is binnen de organisatie van Bernard Hartog. ,, De Dutch Soccerschool is de grootste in Amerika met tegenwoordig dertig voetbalkampen. Die zijn verdeeld over in totaal zeven staten. Daar worden trainers vanuit Nederland voor uitgenodigd om trainingen te komen verzorgen. Na mijn eerste ervaring met het voetballen in Amerika was ik daar dus een van waarbij het eigenlijk zo is dat iemand dat voor een periode van maximaal vier jaar doet. Dan wil Bernard, denk ik, weer wat vers bloed in zijn trainersstaf. Maar vanaf de eerste keer dat ik in Amerika kwam hadden we al een prima klik en wat alleen maar hechter is geworden. We hebben het hele jaar door contact over zaken die we bijvoorbeeld voor de volgende editie van de zomerkampen kunnen verbeteren. Maar het gaat ook wel over spelers die misschien in Nederland voor veel profclubs van een toegevoegde waarde kunnen zijn. Want een ding is zeker, Amerika bulkt van de talentvolle voetballers maar er is een probleem. Die talenten moeten wel in het bezit zijn van een dubbel paspoort. Hebben ze die niet dan zijn ze als speler financieel niet aantrekkelijk voor veel clubs. Maar voor Heerenveen, FC Groningen en nu ook Emmen is het absoluut de moeite waard om eens een of meerdere scouts de Atlantische Oceaan over te sturen, aldus de Lopster die het jammer vind dat er tegenwoordig steeds meer op leeftijd zijnde voetballers in Amerika neerstrijken. ,, Ik zag bij Chicago Fire de Duitse oud-international Bastian Schweinsteiger lopen en dan is lopen ook nog eens het juiste woord. Hij doet geen stap teveel maar houdt wel een talentvolle Amerikaan buiten de ploeg. Dat zijn dingen wat ik jammer vind en vandaar dat ik zeg, die ‘oude knakkers’ moeten weg uit Amerika om de jeugd een kans te geven.” En jeugd is er voldoende vertelt Henk Buikema die jaarlijks ziet dat de deze jeugd in Amerika enorm door de ouders gestimuleerd wordt,, Die rijden met alle plezier dagelijks ruim 1 ½ uur heen en ook weer terug om hun kind naar zijn of haar voetbalkamp te brengen. Want ook dat is mij in de nu acht jaar wel duidelijk geworden, afstanden zegt ze niks in Amerika. Ik weet dat we een keer naar een ander kamp moesten waar we zeker vijf uur voor moesten rijden. Dan zit je, bij wijze van spreken, vanuit Loppersum al ver in België. Voor ons gevoel is dat een behoorlijke afstand maar dat ziet men in Amerika anders. Ik kreeg een prima auto mee en het wasDat spreekt mij enorm aan en wat ook geldt voor hoe je daar als trainers in gastgezinnen wordt ontvangen. Ze willen echt alles doen om het je naar de zin te maken en slepen je overal mee naar toe. In de zes weken wordt er door iedereen echt hard gewerkt maar is er ook tijd voor ontspanning, aldus de ervaren trainer die in de toekomst niet negatief zou staan tegenover een langer verblijf in Amerika. ,,Daar zou ik zeker open voor staan maar met de huidige president aan de macht zit dat er niet in. Trump wil niet die visa verstrekken die dat mogelijk maakt. Iets waar zijn voorganger Obama wel voor openstond. Dus een veel langer verblijf dan zes weken is op dit moment niet aan de orde is. Maar wie weet wat de toekomst brengt, zegt Henk Buikema en de knipoog die daarbij zichtbaar is geeft aan dat hij er alle vertrouwen in heeft dat dit ooit wel gaat gebeuren. ,,Mijn band met Bernard is dusdanig geworden dat ik ook in de toekomst graag een rol in zijn verdere plannen wil spelen. Zo komt hij sinds drie jaar met een ‘Holland Tour’ naar Nederland om met jonge Amerikaanse talenten tegen Nederlandse teams te spelen. Ook daar speel ik een rol in omdat ik het heel belangrijk vind dat de Amerikaanse voetballer ook de andere facetten van het voetballen beheerst. Skills beheersen ze allemaal maar op het onderdeel positiespel, en dus op tactisch gebied, is Amerika nog teveel een braakliggend terrein en waar zeker nog heel veel winst te behalen is. Ik heb weleens tegen Bernard gezegd, geef mij een team van talentvolle voetballers en na een half jaar zouden ze hier in de derde divisie niet misstaan. Want buiten te weinig kennis van het positiespel hebben ze alles. Conditioneel zitten ze goed in elkaar en ze zijn technisch vaardig. Dus wat betreft zijn het allemaal ruwe diamantjes waar je een prima team van kunt kneden, aldus Henk Buikema die zich nu al weer kan verheugen op een volgend verblijf in Amerika. ,,Dat klopt, maar eerst komt SC Loppersum. Want ook daar beleef ik als trainer veel plezier aan en waar ik al mijn ervaringen vanuit Amerika prima kan gebruiken.”