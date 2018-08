Stan Buikema: ,, Terugkeer bij FC LEO voelt goed.”

Twee seizoenen geleden maakte Stan Buikema de overstap van FC LEO naar de zaterdagtak van de VV Winsum. Nu twee seizoenen later keert de ondertussen 24-jarige voetballer terug bij de Leensters om daar weer samen met zijn jeugdvrienden te gaan voetballen.,,Toen ik twee seizoenen geleden naar de VV Winsum vertrok werd ook Rowan gevraagd of hij daar wilde komen voetballen. Toen wilde hij dat niet en ook dit voorjaar is de vraag er geweest. Ik weet dat hij wel even heeft getwijfeld omdat hij aan de ene kant wel wilde weten waar zijn plafond lag maar aan de andere kant was daar ook de sfeer binnen FC LEO. Dat laatste heeft uiteindelijk de doorslag gegeven bij Rowan. Kijken waar mijn plafond lag was voor mij twee seizoenen geleden juist wel de reden dat ik toen voor Winsum koos. Ik wilde namelijk wel weten of ik dat niveau aan kon. De twee seizoenen bij VV Winsum, waar ik het echt uitstekend naar mijn zin heb gehad, hebben mij geleerd dat de eerste klasse het voor mij hoogst haalbare is. Bij een eersteklasser merk je duidelijk dat je je altijd moet bewijzen en wat, en met alle respect hoor, bij een vierdeklasser zoals FC LEO toch anders is. Ik ben dit laatste seizoen langdurig geblesseerd geweest en wanneer je dan terugkomt van die blessure begin je op de bank. Bij een vierdeklasser is het vaak zo dat je daar toch sneller in de basis terugkeert.Begrijp me goed, met beide opties is niks mis mee maar dat geeft wel een beetje het verschil in niveau aan.” Een niveau, de eerste klasse, waar Stan Buikema dus twee seizoenen aan mocht proeven en wat hem dus goed is bevallen. ,,Dat is zeker waar en wat mede kwam door de overige spelers en kaderleden VV Winsum. Ik heb mij in Winsum nooit een vreemde gevoeld moet ik eerlijk zeggen. Natuurlijk was ik ook met regelmaat na een wedstrijd hier bij FC LEO omdat daar mijn vrienden voetballen. Maar ik bleef ook met vaak in de kantine van de VV Winsum hangen om daarna nog met een groep de stad in te gaan. Dat ik nu al weer voor FC LEO ga voetballen heb ik besloten toen ik in januari, samen met mijn vriendin Minke, op vakantie in Azië was. Ik was een paar keer van ver teruggekomen na blessureleed en dat wilde ik niet langer. De komst van een nieuwe trainer, Bert Vos, heeft mij nog wel even doen twijfelen maar het weer samen willen voetballen met mijn vrienden gaf toch de doorslag. Toen ik twee jaar geleden naar Winsum vertrok wist ik al dat ik daar niet tot mijn dertigste zou voetballen. Er zijn er in mijn omgeving die vinden dat ik te vroeg ben teruggekeerd maar mijn gevoel zegt mij dat ik mijn doel heb bereikt. Ik heb laten zien dat ik het niveau in de eerste klasse aan kan en dat wilde ik gewoon weten. En dat ik vervolgens bij FC LEO, en niet naar een andere club, terugkeer is de normaalste zaak van de wereld. FC LEO is namelijk ‘mijn’ club en waar ik, en ook mijn familie veel aan te danken heb.”Wanneer Stan de laatste woorden uitspreekt weten we beide dat hij het overlijden van zijn broer Mart, die op zondag 16 juni 2013 bij een verkeersongeval om het leven kwam, bedoelt. ,,In die periode, en ook daarna heeft de club FC LEO veel voor ons betekend en gedaan. Dat is iets wat je nooit zal vergeten en vandaar dat ik ook wist dat ik hier na mijn overstap naar de VV Winsum ooit weer als voetballer zo terugkomen. Nogmaals, ik heb het fantastisch naar mijn zin gehad in Winsum maar nu ik hier weer terug ben voelt dat goed, “ vertelt de voetballer die naast dat FC LEO ‘zijn’ club is nog een club, Feyenoord, een warm hart toedraagt. ,,Dat ik Feyenoord-supporter ben geworden is op een hele bijzondere wijze tot stand gekomen. Ik weet dat Mart ooit een Feyenoord-puzzel voor, volgens mij, zijn verjaardag kreeg. Dat zorgde dat we Feyenoord, voetbaldieren dat we waren, met meer dan gewone belangstelling gingen volgen. Op een gegeven moment werd de Kuip zelfs bezocht en tegenwoordig heb ik zelfs een seizoenkaart. Met regelmaat ga ik, met o.a. Rick Schaaphok en Joshua van Dijk, naar Rotterdam om van een dagje Feyenoord te genieten. Inderdaad een dagje want we gaan al vroeg weg richting Rotterdam. Want voor de wedstrijd is het al feest op Varkensoord, vertelt Stan bij wie de oogjes twinkelen als hij terugdenkt aan de mooie momenten die hij de laatste jaren in Rotterdam heeft beleeft. ,,Ze zeggen weleens, echte clubliefde hebben mensen niet meer maar dat hebben Feyenoord-supporters wel. Want nu onder Giovanni van Bronckhorst pakken we de laatste jaren prijzen maar daarvoor dus duidelijk niet. En toch was het legioen ook toen steeds aanwezig in de Kuip.”Pratend met zoveel passie over Feyenoord valt vervolgens de opmerking dat Stan Buikema geen typische ‘Feyenoord-speler’ is. Wanneer die opmerking valt moet de technisch begaafde linkspoot zelf ook lachen. ,, Daar heb je wel een punt denk ik. Maar in de twee seizoenen bij de VV Winsum heb ik juist wel hard moeten werken om met het niveau mee te kunnen. Ik weet dat ik vanuit mijn natuur het nodige talent Heb meegekregen.. Mart was bijvoorbeeld meer een trainingsbeest en moest het van zijn getrainde techniek hebben, vertelt de nog steeds jonge voetballer die als werkvoorbereider/uitvoerder bij BAM Infra werkt en waar hij op een wel bijzondere wijze terecht kwam. ,,Ik werkte voor onze reis naar Azië ook al voor de BAM maar moest daar op een gegeven moment toch vertrekken. Ik was vervolgens druk aan het solliciteren richting een andere baan maar had Minke belooft dat wanneer dat niet zou lukken we naar Azië, dat was iets wat ze heel graag wilde, zouden gaan. De sollicitatie liep uiteindelijk op niets uit zodat de reis gepland kon worden. Maar op de dag van vertrek belde men van de BAM of ik er voor voelde om bij hun terug te keren. Gelukkig gingen ze akkoord met het feit dat ik eerst voor een aantal weken naar Azië vertrok zodat ik met een baan op zak op vakantie ging, vertelt de tegenwoordig in Groningen woonachtige voetballer. In Groningen wonen, in Leens voetballen en een liefhebber zijn van de derde helft vraagt natuurlijk wel om een creatieve oplossing weet ook Stan Buikema die breed lachend met een oplossing komt. ,,Dat zal wel met regelmaat met de bus worden denk ik persoonlijk en anders zorgt Rowan er maar voor dat ik bij hem kan slapen. Want het is ook een beetje zijn ‘schuld’ dat ik nu weer in Leens voetbal omdat hij niet naar VV Winsum wilde komen,” is de middenvelder duidelijk en bij wie de brede grijns laat zien dat de beide boezemvrienden dat probleem allang hebben opgelost. .