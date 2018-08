Arnold van der Kooi ziet VAKO als een mooie uitdaging.

Na afloop van het seizoen 2016-2017 was Arnold van der Kooi klaar met het vak van trainer/coach in het amateurvoetbal. Teleurstellende ervaringen bij zijn laatste club, The Knickerbockers uit Groningen, deden hem besluiten om een punt achter zijn trainerscarrière te zetten. Maar het begon uiteindelijk toch weer te kriebelen bij de in Friesland geboren Van der Kooi die vanaf dit seizoen als hoofdtrainer bij VAKO uit Vries aan de slag gaat.,,In mijn laatste jaar bij de The Knickerbockers had ik het duidelijk niet meer naar mijn zin. Ik kreeg wat problemen met een aantal spelers binnen de selectie waardoor het plezier verdween. En het plezier in mijn hobby hebben staat bij mij absoluut op nummer één, vertelt de nieuwe trainer van derdeklasser VAKO. Een nieuwe trainer die als voetballer jarenlang op een hoog niveau heeft gespeeld. ,, Ik kwam op mijn zeventiende in het eerste elftal van FVC uit Leeuwarden. Met dat team speelden we afwisselend in de derde en tweede klasse. Daar heb ik tot mijn achtentwintigste in het eerste gepeeld om vervolgens de overstap te maken naar stadgenoot Blauw Wit’34. Met Blauw Wit.’34, waar ik tien jaar heb gespeeld, kwamen we uit in of de tweede maar ook met regelmaat in de eerste klasse van het zaterdagvoetbal. De eerste klasse was toen nog de top van het amateurvoetbal zodat we tegen ploegen als Spakenburg, IJsselmeervogels en ACV speelden. Op mijn 38ben ik verhuisd naar Zuidhorn waar ik vervolgens nog tot mijn drieënveertigste in het eerste zondagelftal heb gespeeld. Wat voor speler ik was is je vraag. Ik was een aanvaller die het moest hebben van zijn techniek en vandaar dat ik het als speler ook zo lang heb kunnen volhouden denk ik eerlijk gezegd.” Na zijn actieve periode als voetballer kwam Arnold van der Kooi bij FC Groningen terecht. ,,Ik werd, en dat is ondertussen al weer ruim twintig jaar geleden, hersteltrainer/verzorger binnen de jeugdopleiding van FC Groningen. Ik begon toen bij de C-junioren waar Arjen Robben en Jordi Hoogstrate de grootste talenten waren. ,,Je zag direct, dit zijn twee natuurtalenten. Maar, en dan kun je weer zien hoe belangrijk je mentaliteit en hoe je omgeving er mee omgaat is. Waar Arjen tot een absolute wereldster is uitgegroeid heeft Jordi het ,door zware blessures en daardoor mentale problemen, niet gered. Dat laatste is echt heel jammer want ook Jordi Hoogstrate was een enorm talent,” aldus Arnold van der Kooi die ruim tien jaar binnen de jeugdopleiding van FC Groningen werkzaam was Naast FC Groningen vond Arnold van der Kooi nog een uitdaging in het hoofdtrainerschap binnen het amateurvoetbal. De verenigingen waar de nu 65-jarige Arnold van der Kooi heeft gewerkt zijn o.a. HS’88, ACV, Oranje Nassau, Lycurgus, The Knickerbockers, Bij Oranje Nassau trainde ik de damesselectie maar wat toen al op een heel behoorlijk niveau speelde, en bij de andere verenigingen was ik actief als hoofdtrainer.” Een lange carrière in de voetballerij waar in 2017 dus vrij abrupt een einde aan leek te komen. ,,Dat klopt wel een beetje. Waar sommige trainers roepen dat ze eennemen was dat in mijn geval niet het geval. Ik was er gewoon klaar mee, althans dat dacht ik. ” Maar na een paar maanden begon het toch weer te kriebelen bij de ervaren trainer die vervolgens rond ging kijken naar een eventuele nieuwe uitdaging. ,,Als trainer heb je allemaal een lijstje van verenigingen waar je wel zou willen werken. Natuurlijk had ik ook een dergelijk lijstje en waar ook VAKO op stond. Ik heb VAKO altijd al een mooie club gevonden en dat was puur op gevoel. Ik ben weliswaar als trainer steeds op de zaterdag actief geweest maar dat was voor mij echter geen reden om niet op de vacature bij VAKO te solliciteren. Ik werd vervolgens uitgenodigd voor een eerste gesprek en daar had ik direct een goed gevoel bij. Toen bleek dat dit wederzijds was kwamen er al snel vervolggesprekken en waar uit voortvloeide dat ik mijn trainerscarrière hier bij VAKO nog een vervolg kan geven. Daar ben ik oprecht blij mee omdat ik denk dat ik als trainer een spelersgroep nog steeds kan motiveren en wat ik nu bij een mooie club mag gaan bewijzen. Wat ik voor een type trainer ben vraag je. Ik ben geen, zoals dat tegenwoordig heet, ‘laptoptrainer’ maar ben wel iemand van statistieken. Een voorbeeld bij mijn vorige club kregen we thuis vaak direct na de rust een goal tegen. Dat kwam doordat we op Zernike nooit alleen in een kleedkamer zaten en je in de rust je spelers onvoldoende kon bereiken. Dat zorgde voor een verminderde concentratie en leverde ons dus tegengoals op. Verder ben ik fan van Pep Guardiola. Dat is in mijn ogen de beste trainer/coach die er is. En in Nederland heb ik niet direct een favoriete trainer hoewel ik Gertjan Verbeek en Louis van Gaal om een andere reden hoog heb zitten. Van Gaal liet in de tweede gouden periode van Ajax toen hij daar trainer was zijn spelers in het Oosterpark een erehaag vormen voor een jeugdteam van FC Groningen, dat gehuldigd werd omdat ze kampioen waren geworden. Dat vond ik een groots gebaar. En Verbeek deelde in mijn periode bij FC Groningen in Gorredijk, Verbeek was toen jeugdtrainer bij Heerenveen en we oefenden daar tegen elkaar, de inhoud van zijn broodtrommel met mij omdat in de kantine op dat moment nog niks eetbaars voorradig was. Dat mag men een bepaalde beeldvorming hebben bij Van Gaal en Verbeek maar tegen dit soort personen kijk ik toch graag even anders aan, aldus de vlotte verteller Arnold van der Kooi. Een vlotte verteller die vervolgens nog even ingaat op de verandering van de mentaliteit binnen een spelersgroep. ,,Tegenwoordig moet je steeds meer alles uitleggen wat je als trainer doet. Dat is niet erg maar soms gaat dat tot in het extreme. Dat geldt ook voor wat een, bijvoorbeeld A-junior, wil bereiken en daarvoor wil investeren. Iets waar ik jonge spelers graag bij wil helpen maar waar ze wel open voor moeten staan. Daar begint het namelijk allemaal mee bij een poging om het eerste elftal te bereiken.” Het eerste elftal waar een aantal belangrijke spelers zijn vertrokken weet de nieuwe trainer van VAKO. ,,Dat klopt en dat is natuurlijk jammer maar dan moet je als A-junior denken, nu probeer ik mijn kans te pakken.” Duidelijke woorden van een nog steeds zeer gedreven trainer die dus voor het eerst in zijn lange trainerscarrière op de zondag actief is. ,,Dat zal even wennen zijn want nu is er geen excuus meer om op zaterdagmiddag niet mee de stad in te gaan,” reageert hij met een vette knipoog naar het thuisfront. ,,En verder zullen ook de thuisduels van FC Groningen minder frequent bezocht worden. Maar ik zocht een nieuwe uitdaging en die ik bij VAKO duidelijk heb gevonden en waar ik de ‘nadelen ‘ graag voor accepteer.”