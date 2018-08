Outdoor Park ‘De Dikke Tien’ zorgt voor verbinding tussen jong en oud.

Onder grote belangstelling werd op zaterdag 21 juli op het sportcomplex aan de Valgeweg in Feerwerd het Outdoor park ‘De Dikke Tien’ geopend. Een Outdoor Park wat voor en door de inwoners van Aduarderzijl, Garnwerd, Feerwerd en Ezinge is bedacht.,,Vanuit de dorpen Feerwerd, Garnwerd, Ezinge en Aduarderzijl ontstond begin 2017 het idee om een sportmogelijkheid te creëren met als doel de onderlinge verbondenheid te versterken. Een aantal vrijwilligers ging met het idee aan de slag en anderhalf jaar later kon de officiële opening van het Outdoor Park ‘De Dikke Tien plaatsvinden,” verteld een trotse Karel Jonker die als eigenaar van De Leefstijl Academie uit Feerwerd een belangrijke initiatiefnemer binnen de groep enthousiastelingen was. ,,Het idee dat inwoners uit Ezinge, Garnwerd, Aduarderzijl en Feerwerd (en anderen uiteraard ) hun conditie, kracht en vooral plezier konden ontwikkelen, testen en/of aanmoedigen ontstond tijdens een van de wekelijkse bootcamp die we met de Leefstijl Academie organiseren. Het plan was eerst om een aantal toestellen te plaatsen langs de route die de vier dorpen met elkaar verbind. Een plan wat niet haalbaar bleek omdat we natuurlijk in een agrarisch gebied wonen en het dan niet handig is om bijvoorbeeld met een groep mensen langs de weg te sporten waar ook landbouwmachines langs komen. Door de contacten die we binnen de voetbalvereniging Ezinge hadden was er al snel het plan om het sportcomplex te gebruiken voor de aanleg van een Outdoor Park. Met dat plan, en hoe het park er volgens ons dan uit moest gaan zien, zijn we bij de vier dorpen langs gegaan en waar het idee enthousiast werd ontvangen. Met dat gegeven zijn we vervolgens naar de gemeente Winsum en sponsoren gegaan. Die waren zonder uitzondering allemaal enthousiast over het tot stand komen van een Outdoor Park en waar het uiteindelijke resultaat straks door onze regionale schaatsheld Chris Huizinga geopend gaat worden,” verteld een enthousiaste Karel Jonker die even later het demonstratieteam Gravity Bar Atletes aankondigt. Een team van vier goed getrainde sporters die op een uit een groot aantal rekstokken bestaand toestel diverse oefeningen demonstreren. Oefeningen die best pittig zijn maar die volgens een van de atleten, Izzet Turunc, voor jong en oud haalbaar zijn. ,,Dat is absoluut waar. Toen ik ruim anderhalf jaar geleden voor het eerst met deze Outdoor activiteit in aanraking kwam kon ik mij nauwelijks een keer opdrukken. Ook lette ik onvoldoende op mijn lichaam en voeding. Maar door meer te gaan trainen maar vooral door bewuster met mijn lichaam om te gaan kan ik nu oefeningen doen die ik anderhalf jaar geleden niet voor mogelijk hadden gehouden, vertelt Izzet die samen met zijn vrienden Pablo, Joshua en Billy in twee sessies een aantal fraaie demonstraties laat zien. Fraaie demonstraties die ook worden gadegeslagen door vv Ezinge-trainer Leendert Nieborg en die zeer enthousiast is over het Outdoor Park. ,, Naast dat het park er is gekomen voor de inwoners van de vier dorpen om meer aan sport te gaan doen is het ook binnen de voetbalvereniging zeer geschikt om te gebruiken richting de voorbereiding op het nieuwe voetbalseizoen of op een trainingsavond wanneer je op de velden niet uit de voeten kan. Je kunt hier prima alle spiergroepen trainen mits je de toestellen goed gebruikt. Vandaar dat we ook graag van de expertise van Karel en zijn assistenten gebruik maken om de toestellen op de juiste wijze te gebruiken. Want dat is natuurlijk wel heel erg belangrijk, aldus Nieborg. Wie daar ook het nodige over kan vertellen is de ondertussen gearriveerde Chris Huizinga. De schaatser van de Jumbo Lotto-ploeg, en woonachtig in Garnwerd, was door de initiatiefnemers uitgenodigd om de officiële opening te verrichten. De jonge schaatser kon aan dat verzoek voldoen omdat in zijn trainingsprogramma nu een vakantieweek geprogrammeerd staat. ,,We zijn al druk aan het trainen richting het nieuwe seizoen waarin ik als doel heb om mij te plaatsen voor de World Cupwedstrijden. Dat zat er vorig seizoen nog niet in omdat het voor mij qua trainingen een pittig jaar was. Toen waren er trainingen die ik in het ‘rood’ moest rijden om aan te haken bij mannen als Sven Kramer en Kjeld Nuis. Iets wat mij aan het einde van het seizoen heeft opgebroken. Daarom weet ik hoe belangrijk een juiste trainingsopbouw is en wat ik ook de gebruikers van het Outdoor Park ‘De Dikke Tien’ wil meegeven. Loop niet te hard van stapel waardoor je tegen vervelende blessures aanloopt.” Duidelijke woorden van het schaatstalent die even later werden herhaald door Karel Jonker. ,,Een belangrijk onderdeel binnen ons plan van aanpak is dat we bijna 25 vrijwilligers hebben die zich inmiddels hebben aangemeld om te worden opgeleid tot ‘outdoor fitness assistent’. Een groot deel heeft afgelopen zaterdag de beginselen van het (begeleiden van) fitness activiteiten al mogen ervaren en mochten ook als eerste de pas geplaatste toestellen testen. We vinden dat belangrijk, gaat Jonker verder, omdat je de toestellen wel op juiste wijze moet gebruiken. En het mooie is verder dat echt iedereen van een park gebruik kan maken waar de diverse spiergroepen kunnen worden getraind of een dikke tien kilo aan lichaamsgewicht kan worden verbrand. Scholen, sportverenigingen, eenlingen, ouderen, toeristen, mensen in training voor bijvoorbeeld de Braggeltocht, de Jazz Fiets tour, of de vier mijl, of om gewoon fitter te worden, iedereen is welkom en kan op eigen gelegenheid of georganiseerd gratis gebruik maken van ‘De Dikke Tien’. De Dikke Tien wat ook de naam is van een evenement wat in het voorjaar van 2019 gaat plaatsvinden. ,,Om de verbinding tussen Feerwerd, Ezinge, Garnwerd en Aduarderzijl nog meer te accentueren gaan we de ‘De Dikke Tien’-loop organiseren over de route die alle vier de dorpen verbindt en waarbij start en finish op het Outdoor Park zal zijn,” vertelt Jonker die vervolgens David Zwietink voorstelt als degen die verantwoordelijk is voor de dagelijkse gang van zaken bij Norwell Outdoor Fitness NL. ,,Mijn doel is om samen met sterke partners het Norwell-concept verder uit te bouwen en meer mensen in beweging te krijgen. Sociaal en sportief verbinden is de visie Norwell Outdoor Fitness NL en dat zie ik hier in Feerwerd ook duidelijk terug. De belangstelling is groot te noemen en wat wel een beeld geeft dat men er hier interesse in heeft om sociaal en sportief met elkaar bezig te zijn. “ Woorden die Karel Jonker even later bevestigt en waarbij hij ook de rol van de diverse sponsoren noemt. ,,Zonder sponsoren bereik je niks en vandaar dat naast het logo van de ‘Dikke Tien’ ook de namen van alle sponsoren die dit prachtige park mogelijk hebben gemaakt op het bord staan vermeld,” die vervolgens in gesprek gaat met Leendert Nieborg over de mogelijkheden om De Leefstijl Academie en de voetbalvereniging Ezinge ook op het sportieve vlak met elkaar te verbinden.