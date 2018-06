Bedum op z’n best bij 29ste Bedrijvenvoetbal

Twee dagen voetbal door veertig bedrijventeams uit Bedum en omstreken leverden veel strijd, plezier en sportiviteit op. Meer dan 500 voetballers kwamen in actie. Uiteindelijk bleven er bij de mannen twee elftallen over voor de finale. Onder grote publieke belangstelling versloeg Hoeksema Schilders/Van Dijk keukenmontage het team van JAHEKO na strafschoppen. De teammanagers Ben Hoeksema en Ruben van Dijk namen onder luid gejuich de bokaal in ontvangst uit handen van hoofdsponsor Niels Feddema. De Fairplay bokaal was voor Hogeland Nieuws.Bij het damestoernooi prolongeerde Kooistra Tuin en Dier hun titel. Groenvoorziening AJ Van der Werf/De Roo Drente werd tweede bij de dames. De Fairplay bokaal ging naar Van Bruggen bestratingen.Speciaal voor de ietwat oudere voetballers organiseert de stichting een 7x7 toernooi op een half veld. Twaalf teams met allemaal 40 plussers streden op een half veld voor de prijzen. Na een spannende strijd was Problicity in de finale na strafschoppen te sterk voor de mannen van Gonnie Smit Hypotheken. Sterspeler en sponsor Gert Jan Hageman won daarmee de beker bij het 7 tegen 7 voor de vierde achtereenvolgende keer. De Fairplay cup was voor Maatwerk in Bouwen & Meijerink Hypotheken.Het Bedrijvenvoetbal is een groots evenement waar sporten, ondernemen en gezelligheid elk jaar hand in hand gaan. Het weekend begon met een sponsoravond met medewerking van oud topvoetballer John de Wolf. Na de ontboezemingen van John de Wolf mochten vijf lokale goede doelen zich presenteren door een pitch. De Dr. Hanneke Fleurke-Rozema Stichting kreeg de meeste stemmen van de circa 140 aanwezige ondernemers. Harco Fleurke kreeg van het stichtingsbestuur een cheque van € 1.000 voor de verdere ontwikkeling van de Memorybox.Bedrijvenvoetbal is vooral ook feest. Op vrijdagavond genoten 1000 bezoekers van een Hollandse avond met Django Wagner, de Gebroeders KO en AVD Entertainment. Tijdens de afsluitende feestavond op zaterdag waren er 1500 bezoekers. De beste Partyband van Nederland ‘Black Tie Monkey Squad’ en de bekende happy hardcore artiesten van de Party Animals zorgden voor een geweldige sfeer in de grote feesttent. Tientallen vrijwilligers van SV Bedum, muziekvereniging Wilhelmina, DIO Bedum en de Loopgroep Bedum ondersteunden in de organisatie.“Fantastisch, wat een saamhorigheid. Als ik zie hoe onze jeugd in Bedum uit hun dak kan gaan en tegelijk ook nog gewoon blijft doen. Dat is geweldig!”, glundert Rob van der Werf, voorzitter van de stichting Bedrijvenvoetbal. “Elk jaar denken we dat het niet beter kan, maar dit was echt een hele gave editie. Wat een blije gezichten. Daar doen we het voor! Als bestuur zijn we vooral ontzettend dankbaar richting alle vrijwilligers en sponsoren. Alleen dankzij hen is zo’n groots evenement in Bedum mogelijk. Daar mogen we echt ongelofelijk trots op zijn.”