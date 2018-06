Gewijzigde opzet SES Toernooi smaakt naar meer

De JO19-teams trapten het SES Toernooi zaterdag af in een sterk deelnemersveld. In poule A mochten Achilles 1894 en vv Heerenveen zich uiteindelijk de sterkste noemen, terwijl in de andere poule ACV en Be Quick 1887 aan het langste eind trokken. In de kruisfinale was Heerenveen met 2-0 te sterk voor ACV door twee goals van aanvaller Vigo Tabak, die tevens speler van het toernooi werd. In de andere kruisfinale won Achilles 1894 na penalty’s van Be Quick. In de finale deden Heerenveen en de Achillianen weinig voor elkaar onder, maar wist Achilles vlak voor tijd toch nog te scoren. Daardoor gingen de ploeg uit Assen niet alleen naar huis met de hoofdprijs, maar ook een prijzencheque van 750 euro. Be Quick 1887 werd derde door ACV te verslaan in de troostfinale.

SES Youthcup

Op zondag lieten de jongste jeugdteams zich van hun beste kant zien in de SES Youthcup. De leeftijdscategorieën onder 8, 9, 10 en 11 waren vertegenwoordigd en daarin kwamen ruim veertig teams in actie. Onder andere FC Groningen en FC Emmen waren met jeugdteams naar Delfzijl afgereisd, net als de gerenommeerde voetbalverenigingen Be Quick 1887, GVAV Rapiditas, Hoogeveen, Go Ahead Kampen en FVC. Ook de Prestige Football Academy (PFA) vaardigde een aantal teams af. De PFA helpt talentvolle jeugdspelers uit Overijssel bij het najagen van hun droom om profvoetballer te worden. Be Quick 1887 (JO8), FC Groningen (JO9 + JO10) en de PFA (JO11) gingen met de eerste prijs weer huiswaarts.

‘Hoge kwaliteit’

Voorzitter Jan van der Zweep kijkt terug op geslaagde 28e editie van het SES Toernooi. ‘Het was de eerste keer dat we met juniorenteams hebben gespeeld, maar daar zijn we erg tevreden over. Alle jeugdteams staken veel energie in hun wedstrijden en het voetbal was van een hoge kwaliteit. Persoonlijk vond ik het prachtig om al dat jeugdige talent te zien spelen in een mooie toernooi-ambiance. Daarnaast verliepen de duels allemaal sportief. In combinatie met alle randactiviteiten die we hadden neergezet, kunnen we zonder twijfel spreken van een geslaagd voetbalweekend.’









Op Sportpark Centrum in Delfzijl stond er tijdens de 28editie van het SES Toernooi maar één ding centraal: voetbal. Wel was er sprake van een gewijzigde toernooiopzet, maar dat deed aan het voetbalplezier niets af. Streden er in eerdere edities seniorenteams om de prijzen; dit jaar was het voor het eerst de beurt aan jeugdteams. En die keuze pakte goed uit.