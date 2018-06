Zes trainers van SV Bedum zijn geslaagd voor hun trainerscursus

In het huidige seizoen 2017-2018 hebben zes trainers hun trainersdiploma gehaald bij de KNVB. SV Bedum is trots op deze prestaties en is blij dat het trainerscollectief zich sterk ontwikkeld. Onderstaand lichten we deze prestaties toe.Mark Kruizinga, Thijs van Dijken en Stef Klugkist voetballen dit seizoen in de A junioren van SV Bedum. Naast hun rol als speler zijn deze jongens ook jeugdtrainer bij de club. Mark, Thijs en Stef studeren momenteel aan het Alfa College Sport en Bewegen in Groningen en volgen hier het keuzevak voetbal. Binnen dit keuzevak krijgen jonge trainers de mogelijkheid om hun trainersdiploma pupillen en junioren te halen. Na een jaar hard werken zijn we verheugd te vermelden dat alle drie de jongens de cursus positief hebben afgerond. De vereniging is ontzettend blij met de inzet van deze trainers binnen de jeugdopleiding. Elke week zetten deze trainers zich om onze pupillen te trainen. Daarnaast helpen de jongens ook bij het organiseren van leuke voetbaldagen. De jongens hebben hierdoor een mooie ontwikkeling doorgemaakt in hun didactische en organisatorische vaardigheden. Gefeliciteerd Mark, Thijs en Stef. Jullie zijn een positief voorbeeld van jeugdspelers die wat terugdoen voor de club. We hopen dat er nog velen volgen!Duurt Stoppels is sinds het seizoen 2015-2016 actief binnen de jeugdopleiding van SV Bedum. Duurt is vijfentwintig jaar en werkt in het dagelijks leven als leerkracht op een basisschool. Bij SV Bedum heeft Duurt in de afgelopen seizoenen verschillende D- en E-teams getraind. In het huidige seizoen heeft Duurt zich aangemeld voor de TC 3 cursus bij de KNVB. Voor deze cursus heeft Duurt stage gelopen bij de JO15-1 selectie onder begeleiding van Bas Groeneveld. Duurt heeft deze cursus positief afgerond. De vereniging is trots op deze prestatie van Duurt. Duurt heeft de afgelopen jaren laten zien dat hij leergierig is en heeft veel energie gestoken in zijn persoonlijke ontwikkeling. Zo trainde hij verschillende jeugdteams en was hij ook zeer betrokken bij de themabijeenkomsten en voetbaldagen van de club. Ondanks dat Duurt nog maar een aantal jaren bij de club betrokken is, beschrijven we Duurt als een echt clubman waarvan we hopen dat hij nog langere tijd aan de club verbonden blijft. Komend seizoen wordt Duurt trainer van de JO13-1 selectie dat wederom uitkomt in de tweede divisie landelijk. We wensen Duurt veel succes met deze mooie uitdaging.Ferdi Görgülu is na zijn spelerscarrière Bij SV Bedum 1 begonnen als assistent bij SV Bedum zaterdag 1. Na een succesvol seizoen waarin de hoofdmacht van SV Bedum kampioen werd in de tweede klasse zaterdag heeft Ferdi ook de TC 3 cursus bij de KNVB gevolgd om zich als trainer verder te ontwikkelen. Daarnaast heeft Ferdi ook zijn eigen voetbalschool opgericht in Veendam waar inmiddels rond de 80 kinderen wekelijks met veel plezier voetballen. We zijn verheugd dat Ferdi zijn TC 3 diploma heeft behaald. Een mooie waardering voor de inzet die Ferdi dit seizoen getoond heeft bij het eerste zaterdagteam. Ferdi heeft aangegeven de club met ingang van het seizoen 2018-2019 te verlaten. SV Bedum wenst Ferdi veel succes met het verdere verloop van zijn trainerscarrière.Jelmer Meinardi is sinds het seizoen 2006-2007 betrokken in de Jeugdopleiding van SV Bedum. Jelmer is trainer geweest in zowel de onder- als de bovenbouw van de club en is dit jaar trainer van het vlaggenschip JO19-1 van de jeugdopleiding. Jelmer is als jeugdtrainer onophoudelijk met het voetbalspel verbonden en kenmerkt zich door elk jaar op zoek te gaan naar nieuwe uitdagingen en ontwikkelingen om zo een betere trainer te worden. Zo was Jelmer in de afgelopen jaren ook actief als hoofdtrainer bij FC Groningen waar hij wekelijks talentvolle onder 9 en onder 11 jeugdspelers traint.Jelmer behaalde in het seizoen 2010-2011 zijn TC 3 diploma bij de KNVB en heeft dit seizoen de TC 2 cursus gevolgd. Deze cursus heeft Jelmer met een positief resultaat afgerond. SV Bedum wil Jelmer feliciteren met dit knappe resultaat. Jelmer blijft ook komend seizoen actief bij SV Bedum en wordt trainer van SV Bedum zaterdag 2. Dit team komt komend seizoen uit in de eerste klasse zaterdag. Daarnaast zal Jelmer in samenwerking met Remy van der Wal en Vincent Geerling een belangrijke rol spelen in de technische coördinatie binnen de jeugdafdeling. De club is blij dat deze oud jeugdspeler zich naast zijn rol als trainer wekelijks op energieke wijze inzet ten behoeve van de jeugdopleiding.Remy van der wal mag terugkijken op een succesvol eerste seizoen bij de hoofdmacht van SV Bedum. Samen met zijn staf en spelers werd het eerste selectieteam onder zijn leiding kampioen in de tweede klasse zaterdag. Remy heeft in de afgelopen jaren zowel de TC 3 als de TC 2 cursus afgerond bij de KNVB en is dit seizoen toegelaten voor de TC 1 cursus welke hij in het seizoen 2019-2020 gaat volgen. SV Bedum is blij dat de Remy is toegelaten tot deze cursus. Een knappe prestatie gezien het feit dat elk jaar slechts een selectief groepje trainers wordt toegelaten. We willen Remy van der Wal feliciteren en hem alvast veel succes wensen. SV Bedum is blij dat wederom een oud jeugdspeler gekozen heeft voor een carrière als trainer. Een mooi voorbeeld van een oud eerste elftalspeler die na zijn actieve carrière veel tijd steekt in zowel de jeugdopleiding als het seniorenvoetbal.