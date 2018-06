Ruim 2200 jeugdige voetballers naar Bedum

Op zaterdag 9 en zondag 10 juni wordt op de velden van de SV Bedum het jaarlijkse jeugdtoernooi gespeeld. Een jeugdtoernooi dat voor de eerste keer het SV Bedum Klaverblad Verzekeringen Jeugdtoernooi zal heten en waarbij op beide dagen in totaal ruim 2200 jeugdige voetballers en voetbalsters in actie zullen komen.Ruim 2200 jeugdige voetballers en voetbalsters die naar Bedum komen voor een toernooi wat over twee dagen is uitgesmeerd zorgt dat er van een strakke organisatie gesproken kan worden en waar de toernooicommissie, bestaande uit Tonnie Bonder, Hans Schotanus, Ginet Walraven, Gerarda van der Ark, Koos van den Berg en Vincent Geerling, zich absoluut van bewust is. ,,Het is niet nieuw dat we in Bedum een groot toernooi voor de junioren en pupillen organiseren,” vertelt Vincent Geerling. ,,Het toermooi bestaat denk ik al wel bijna veertig jaar en werd in het begin door de v.v. Bedum georganiseerd en had toen als naam het A. Kramer Toernooi. Enkele jaren later werd ook C.V.V.B erbij betrokken en toen gingen beide verenigingen het om en om organiseren en werd het toernooi in het jaar dat C.V.V.B. het organiseerde het Stoffer Kersaan Toernooi genoemd. Maar sinds beide verenigingen op 12 juli 2013 als SV Bedum zijn verder gegaan heeft het toernooi een andere naam gekregen. Zo heeft de Rabobank er vier jaar zijn naam aan verbonden en zal het toernooi in het eerste lustrumjaar van SV Bedum de naam SV Bedum Klaverblad Verzekeringen Jeugdtoernooi dragen.”Om een toernooi van een omvang zoals er jaarlijks in Bedum wordt georganiseerd rond te krijgen komt er het nodige voor kijken weet toernooicommissielid Tonnie Bonder. ,,We beginnen al vroeg in het seizoen met het aanschrijven van de verenigingen. Daar zijn een groot aantal bij die al vele jaren met een of meerdere teams naar Bedum komen. Dat zijn niet alleen verenigingen hier uit de buurt maar ook teams die van verder uit het land of zelfs uit Duitsland komen. Buitenlandse deelname geeft toch extra cachet aan ons jeugdtoernooi dat voor het overgrote gedeelte op de zaterdag gespeeld wordt. Op zaterdag beginnen we namelijk al om 09.00 uur en wordt er tot 20.15 uur door gevoetbald. Op de zondag gaan we vervolgens om 11 uur verder met het toernooi dat op de zondag tot 16.00 uur duurt en waar dan alleen maar eerste teams in de leeftijdscategorieën O- 17, O- 15 en O- 13 in actie komen. Zonder dat we de overige ploegen die op zaterdag spelen tekort willen doen denken we als organisatie wel dat de zondag ons voetbal van een prima niveau gaat bieden. Wanneer we als SV Bedum alleen al kijken hoe onze eerste selectieteams in deze drie leeftijdsklassen hebben gepresteerd dan mogen we daar op zondag 10 juni zeker het nodige van verwachten,” aldus Tonnie Bonder die een van de ongeveer tachtig vrijwilligers is die in het weekend van 9 en 10 juni op het sportcomplex van de SV Bedum te vinden zal zijn. Tachtig vrijwilligers waar, als het aan commissielid Gerarda van der Ark ligt, nog wel een paar bij kunnen. ,,Je bent er niet met alleen maar 2200 deelnemers die we als gast hebben. Want er komt met de teams natuurlijk ook begeleiding mee en uiteraard zijn er ook ouders die hun kinderen komen aanmoedigen. Dat zorgt natuurlijk voor een enorme drukte op het sportpark en uiteraard ook in de kantine. We hebben dat weekend ook buiten de kantine om meerdere verkooppunten voor bijvoorbeeld koffie en thee maar die moeten wel bezet worden. Dan klinkt tachtig vrijwilligers als een hoog aantal maar dat is het, wanneer je het uitsmeert over twee dagen, absoluut niet. Want je moet de vrijwilligers echt in blokken indelen. Want je kunt van niemand verlangen dat hij of zij op bijvoorbeeld de zaterdag ‘even ‘ van 09.00 uur tot 21.00 uur als vrijwilliger beschikbaar is. Dus vandaar ook de opmerking dat we nog wel wat vrijwilligers kunnen gebruiken.” Voor wie dat ook geldt, weet Koos van den Berg is scheidsrechterscoördinator Wim Heemstra. ,,Wim maakt geen onderdeel meer uit van toernooicommissie maar is voor ons nog steeds heel erg belangrijk. Hij zorgt er namelijk voor dat bij alle wedstrijden een scheidsrechter aanwezig is en wat als een behoorlijke klus gezien mag worden. De laatste opmerking van Koos van den Berg zorgt dat er voor het interview/voorbeschouwing ook even contact gezocht wordt met Wim Heemstra die inderdaad druk is met het inplannen van de diverse scheidsrechters. ,,Wat Koos zegt klopt wel aardig. Want we zijn in dat weekend ongeveer 70 personen nodig die ons willen helpen om een of meerdere wedstrijden te fluiten. Op dit moment hebben we het nog niet helemaal rond en kijk ik even figuurlijk met een schuin oog naar zaterdag 1 en 2. Beide teams hebben geen nacompetitieverplichtingen meer en daarom hoop ik oprecht dat er uit beide teams een aantal spelers zijn die op zaterdag als scheidsrechter willen fungeren. Naast dat het ons enorm helpt is het ook voor onze eigen jeugdige leden erg leuk wanneer een speler die met SV Bedum zaterdag1 kampioen is geworden je wedstrijd fluit,” aldus Heemstra die verwacht dat het ook qua publieke belangstelling ook dit jaar weer druk gaat worden op een jeugdtoernooi dat door de jaren heen een aardige faam heeft opgebouwd. ,,Ik weet dat toen ik nog deel uitmaakte van de organisatie dat we over publieke belangstelling nooit te klagen hadden. Dat zal, gezien het feit dat we met de jeugdafdeling van SV Bedum aardig aan de weg timmeren en er ook verder prima ploegen naar Bedum komen, nu niet anders zijn.” Dat is ook de verwachting van Hans Schotanus die daar direct een advies aan vast koppelt. ,,Wanneer mensen in staat zijn om lopend of op de fiets naar het complex te komen zou ik dat zeker doen. Want reken maar dat er op de parkeerplaatsen in de loop van zaterdagmorgen geen ruimte meer zal zijn omdat we natuurlijk de nodige teams hebben die van ver komen.” Wanneer het aantal teams, ongeveer 160 in totaal, ter sprake komt is daar de vraag hoe men dat logistiek allemaal in goede banen gaat leiden. Een vraag die door Ginet Walraven beantwoordt wordt. ,,Naast onze eigen kleedkamers kunnen we gelukkig ook uitwijken naar sporthal De Beemden en plaatsen we daarnaast nog enkele tenten om alles en iedereen wel een kleedgelegenheid te kunnen bieden. Natuurlijk zal het op sommige momenten even passen en meten worden en zullen we van iedereen een beetje begrip verwachten wanneer het even anders gaat dan verwacht. Maar als organisatie zijn we er klaar voor om 2200 kinderen een prachtig jeugdtoernooi te bezorgen.” Wanneer het aantal van ongeveer 2200 deelnemers ter sprake komt is het laatste woord voor Vincent Geerling. ,,Het aantal van rond de honderdzestig teams is echt het maximum. Meer kunnen we echt niet bergen want laat een ding duidelijk zijn, het SV Bedum Klaverblad Verzekeringen Jeugdtoernooi staat voor kwaliteit en niet voor kwantiteit.”