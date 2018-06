Op welk niveau spelen de hoogste opleidingselftallen van SV Bedum in het seizoen 2018-2019?

SV Bedum zaterdag 1 is kampioen geworden in de tweede klasse J. In het seizoen 2018-2019 zal de eerste selectie van SV Bedum uitkomen in de eerste klasse zaterdag. Een knappe prestatie van dit team dat voor 95 procent bestaat uit spelers die de jeugdopleiding van SV Bedum hebben doorlopen.Eén van de hoofddoelstellingen van de jeugdopleiding van SV Bedum is om jeugdspelers op te leiden die in aanmerking komen voor een plek in de zaterdagselecties. Ook in de komende jaren zal de eerste selectie voor meer dan 80% bestaan uit spelers die afkomstig zijn uit de jeugdopleiding. We hebben er vertrouwen in dat we in elke leeftijdscategorie een groot potentieel aan jeugdspelers hebben die uiteindelijk in aanmerking kunnen komen voor een plek in de eerste selectie.In onderstaande overzicht kijken we terug naar de verrichtingen en ontwikkelingen van de hoogste opleidingsteams dit seizoen en geven we aan op welke niveaus deze jeugdteams volgend seizoen actief zullen zijn. De prestaties van de andere jeugdteams zullen binnenkort ook beschreven worden. Bij deze teams kunnen we nog niks zeggen over het niveau waarop zij komend seizoen zullen acteren. We zijn hierbij nog in afwachting van de KNVB.Ons hoogste opleidingsteam SV Bedum JO19-1 is geëindigd op de zevende plaats in de hoofdklasse. Het team behaalde 29 punten uit 22 wedstrijden en bereikte de laatste 11 van de bekercompetitie. Terugkijkend op het seizoen valt vooral de teamgeest en positieve sfeer binnen het team op waarin alle spelers zich konden ontwikkelen. Gedurende het seizoen kreeg JO19-1 te maken met meerdere (langdurige) blessures. Door de gezamenlijke bereidheid om een stapje harder te lopen en met hulp van verscheidene spelers uit de JO19-2 en de JO17-1 selectie hebben de blessures niet veel weerslag gehad op de prestaties. De tweede periode werd in immers op één punt na gemist!Zeer positief is dan ook dat van de huidige tweedejaars A-junioren uit JO19-1 en JO19-2 zestien spelers hebben aangegeven de overstap naar de senioren te gaan maken. Zij willen op prestatieniveau blijven voetballen en zullen gefaciliteerd worden om onder goede randvoorwaarden te kunnen blijven trainen en spelen zodat zij de kans krijgen zich te blijven ontwikkelen. Dit is een mooie impuls voor SV Bedum om de seniorenselectieteams grotendeels uit zelf opgeleide spelers te laten bestaan.In het seizoen 2018-2019 zal de JO19-1 selectie van SV Bedum wederom uitkomen in de Hoofdklasse. Vier spelers van de huidige JO19-1 zullen de kern gaan vormen van het nieuwe team die verder aangevuld wordt met spelers uit JO19 en JO17.SV Bedum JO17-1 heeft een hele mooi prestatie geleverd door kampioen te worden in de hoofdklasse. Vorig seizoen werd het team nog kampioen in de 1klasse. Als “debutant” in de hoofdklasse liet dit jonge team (met veel eerstejaars JO17-spelers) zien dat het ook dit seizoen om het kampioenschap mee zou gaan strijden. Het team nestelde zich in het begin van het seizoen meteen op de eerste plek en heeft die positie het hele seizoen niet meer afgestaan. Een aantal kleine slippertjes gedurende het seizoen zorgde er wel voor dat de laatste wedstrijd van het seizoen nog een echte kampioenswedstrijd was waarin de drie punten gepakt moesten worden. Die beslissende wedstrijd wist het team te winnen waarmee het kampioenschap een feit werd.In het seizoen 2018-2019 zal SV Bedum JO17-1 dan ook uitkomen in de landelijke. De kern van het team blijft in tact en de verwachting is dat er volgend seizoen een team staat die goed voor de dag zal komen op een uitdagend niveau.SV Bedum JO15-1 is geëindigd op de negende plaats in de hoofdklasse. Het team behaalde 28 punten uit 22 wedstrijden. Kijkend naar de wedstrijden die het team heeft gespeeld en vooral de wijze waarop het team heeft gevoetbald mag er van een positieve ontwikkeling van de spelers en het team worden gesproken. Met name de fysieke weerstand zorgde ervoor dat goed spel niet altijd met 3 punten werd beloond. Wekelijks werd er hard getraind en elke zaterdag stonden er uitdagende wedstrijden op het programma. We zijn er van overtuigd dat dit een mooie basis is geweest voor de goede ontwikkeling die de spelers hebben doorgemaakt.In het seizoen 2018-2019 zal de JO15-1 selectie van SV Bedum wederom uitkomen in de hoofdklasse. Volgend seizoen zal het team bestaan uit een mix van talentvolle eerste- en tweedejaars JO15-spelers.Het hoogst spelende jeugdteam van SV Bedum heeft zich dit jaar goed staande weten te houden in de tweede divisie. Eind vorig seizoen kreeg het team na een verdienstelijke 2plaats in de 3divisie de kans om een stap hoger te gaan spelen.In 22 wedstrijden behaalde de D1-selectie 25 punten en hebben zij zich gepositioneerd op een verdienstelijke 9plek.In de onder-13 Speedsoccer League Groningen kwam de JO13-1 ook goed voor de dag door de finale van de Elite-groep te halen. Dit betreft een indoor toernooi waar de top D-teams uit regio Noord periodiek tegen elkaar spelen.We kunnen niet anders dan concluderen dat het team een zeer goede prestatie heeft geleverd. Alle spelers van JO13-1 hebben een mooie ontwikkeling door kunnen maken door wekelijks op een hoog niveau wedstrijden te spelen tegen zeer uitdagende tegenstanders.Ook volgend seizoen zal de JO13-1 van SV Bedum weer uitkomen in de 2divisie. Het team zal dan wel uit veel nieuwe spelers bestaan omdat de meeste spelers van JO13-1 overgaan naar de JO15. Dit biedt kansen aan een jongere generatie jeugdspelers om bij JO13-1 op hoog niveau te kunnen voetballen.