Honderd foto's op weg naar honderd jaar v.v. Eenrum: foto 98

Nog precies twee dagen en de voetbalvereniging Eenrum viert feest. Dan bestaan de roodbaadjes namelijk honderd jaar. Iets waar men in Eenrum natuurlijk aandacht aan gaat besteden. Zo is men op 29 december begonnen met het plaatsen van foto’s op de eigen facebookpagina. Tot aan het moment van het honderdjarig bestaan, 1-4-2018, zal er iedere dag een foto geplaatst worden. Foto waar in de meeste gevallen wel een verhaal bij valt te vertellen en wat ik op Puurvoetbalonline zal proberen te realiseren. Het kan gebeuren dat er een dag is dat er aan twee foto’s aandacht aan wordt besteed omdat er in die honderd dagen vast wel een keer ergens anders de prioriteiten liggen.Foto 98 op weg naar de honderd foto ter ere van het honderdjarig jubileum van de voetbalvereniging Eenrum is er een met mooie herinneringen aan een prachtige periode. Dit is namelijk een foto uit de laatste periode dat ik voor de voetbalvereniging speelde en waar ik mijn vader toen veel plezier mee deed. Een foto waar ik als doelman gekleed ben omdat, gezien het groot aantal spelers in voetbaltenue, onze vaste keeper van het vierde weer eens had besloten om zijn burgerkloffie niet om te ruilen voor zijn keeperstenue. Op deze foto staan tal van ‘sterren’ die al eerder in beeld zijn geweest maar ook enkele waar nog maar weinig aandacht aan is geschonken. Uit goed ingelichte bronnen weet ik dat er in het jubileumboek aandacht is voor Mevr. Oorebeek die niet alleen samen met haar man Joop sponsor was maar ook onze tenues waste. Naast mevr. Oorebeek sta ik als doelman en als kritische volger van mijzelf ben ik nu mooi een paar kilo lichter, ik denk ongeveer 15, dan ik toen was. Minimaal drie keer p/w versneld voortbewegen en iedere woensdagmorgen voetballen hebben mij toch dat resultaat opgeleverd.was onze ‘huisarbiter’ en waar we iedere keer weer blij mee waren. Want zonder scheidsrechter ook geen voetbal. Naast Koos staan Jack van Dijk en Johannes Lindenbergh. De volgende ‘nieuwe ‘ op de foto isTonnie is wat later in Eenrum komen voetballen en was van het type, dwars door muren en over de bergen dan komt het succes vanzelf. Oftewel, Tonnie was knetterhard. Iets watniet was. Jan moest het meer hebben van zijn niet aanwezige loopvermogen en dito techniek zodat de oud-voorzitter vaak werd ingebracht wanneer de stand dat toeliet. Naast Jan staan Guus Langeland en Wim Nubé. Naast Wim staatWaar Tonnie en ook Guus tot de wat hardere types behoorden gold dat ook voor Cor. Ook die was knetterhard en is precies eender dan Jan Ouwendijk voorzitter van Eenrum geweest. Naast Cor staat. Johan en Cor speelden eerder samen voor Kloosterburen maar door hun verhuizing naar Eenrum besloten ze daar hun carrière als voetballer te vervolgen. Waar Cor een verdediger was kon Johan in de categorie aanvallers ingedeeld worden. Want eerst als eerste elftalspeler en later als speler van de lagere teams van Eenrum heeft hij aardig wat doelpunt gescoord. Naast staat in zijn burgerkloffie, Frans Franssens die vaak het aantal aanwezigen aanschouwde om dan vervolgens met de mededeling kwam dat hij nog wat ‘verlofuren’ had staan zodat ik met regelmaat mijn kunsten als keeper mocht/moest vertonen. Naast Frans staat sponsor Joop Oorebeek en die dat samen met zijn vrouw, samen runden ze een juwelierszaak in Eenrum, dat jarenlang is geweest. Vooraan links zit Ger Dijkstra die in het jubileumboek uitgebreid aan het woord komt. Naast Ger zit Tom Baars en daarnaast zit een speler waar ik de voornaam niet van weet maar zijn achternaam is Balk volgens mij.is de volgende op de foto en waar Cor en Johan hun loopbaan in Eenrum afsloten deed Harry dat in Kloosterburen. Daar is hij binnen de v.v. Kloosterburen nu actief als kantinebeheerder, teamleider en scheidsrechter maar heeft ook meegewerkt aan het jubileumboek d.m.v. een schitterend interview met zijn vader Henny Reitsma. Naast Harry zit Wim Rijzinga en daarnaast Albert Hofman. Naast Albert is er weer een nieuw gezicht want daar zit Fokko Udema. We kennen allemaal Lucky Luke, de man die sneller schoot dan zijn schaduw. Maar Fokko was iemand die rende sneller dan zijn schaduw. Zelfs op latere leeftijd vloog Fokko nog als een jonge hinde langs de zijlijn waarbij het weleens wilde gebeuren dat de bal en Fokko geen vriendjes waren. Meindert Geertsema en Jan Knol zijn de laatste twee op deze prachtige elftalfoto die mij dus doet terugdenken aan een mooie periode bij de v.v. Eenrum