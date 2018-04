Man of the match FC LEO-Poolster: Niels Zijlstra .

Voor de winterstop was daar opeens de vraag of ik ook wat had met het geven van cijfers aan spelers, trainers en scheidsrechters zoals in de eredivisie wekelijks gebeurt. Een vraag die ik met een nee beantwoorde maar mij wel aan het denken zette om vervolgens te komen tot een speler van de dag. Geen uitverkiezing waar prijzen of punten mee te verdienen zijn, maar gewoon een speler er uit pikken die mij in het duel waar ik voor de Ommelander Courant bij aanwezig was, was opgevallen.Zaterdag was ik in Leens aanwezig bij het duel FC LEO-Poolster. Ik lees natuurlijk ook de overige verslagen in de Ommelander Courant zodat ik kon lezen dat de jonge doelman van FC LEO, Niels Zijlstra, niet helemaal vrijuit was gegaan bij de goal van Middelstum. Een goal die er voor zorgde dat de Leensters uiteindelijk maar met een punt huiswaarts keerden waar drie er misschien wel in hadden gezeten. Als doelman weet je dat er dan commentaar komt want een foutje van een doelman weegt bij velen nu eenmaal zwaarder dan een spits die vijf opgelegde kansen om zeep helpt. Een vreemd gegeven maar helaas wel de realiteit. In de zomer van 2017 mocht ik Niels, samen met zijn vader Gert-Klaas en zijn oom Berend Zijlstra, interviewen voor deEen rustige jonge doelman die hoopte dat hij speelminuten van de nieuwe trainer Erwin Molog zou krijgen was toen het beeld wat ik kreeg van Niels. Maar de speelminuten werden er meer dan waar de jonge goalie op gerekend had. Want zijn collega Marco Wichers bleek door blessureleed geen stabiele factor te zijn zodat er in Leens geen tijd was om de jonge goalie voorzichtig te brengen. De jonge Zijlstra werd voor de leeuwen gegooid en deed dat, en zeker voor een 16-jarige keeper prima. Natuurlijk maakte hij fouten maar wat ook mag. Want zonder fouten maken wordt Niels namelijk nooit die keeper waar hij absoluut de kwaliteiten voor heeft. Kwaliteiten die hij zaterdag tegen Poolster overduidelijk liet zien. Want het waren geen gemakkelijk te stoppen ballen die er een paar keer op hem werden afgevuurd maar die steeds prima door de jonge keeper tot corner werden getikt. Met deze reddingen toonde Niels Zijlstra aan dat hij als doelman uit het juiste hout is gesneden. Niet bij de pakken neer gaan zitten wanneer een foutje puntverlies oplevert maar gewoon er voor zorgen dat je er een week later weer staat. Iets wat de jonge doelman zaterdag overduidelijk liet zien en waardoor hij mij speler van de dag in het duel tussen FC LEO en Poolster is.