Honderd foto's op weg naar honderd jaar v.v. Eenrum: foto 96

Nog precies vier dagen en de voetbalvereniging Eenrum viert feest. Dan bestaan de roodbaadjes namelijk honderd jaar. Iets waar men in Eenrum natuurlijk aandacht aan gaat besteden. Zo is men op 29 december begonnen met het plaatsen van foto’s op de eigen facebookpagina. Tot aan het moment van het honderdjarig bestaan, 1-4-2018, zal er iedere dag een foto geplaatst worden. Foto waar in de meeste gevallen wel een verhaal bij valt te vertellen en wat ik op Puurvoetbalonline zal proberen te realiseren. Het kan gebeuren dat er een dag is dat er aan twee foto’s aandacht aan wordt besteed omdat er in die honderd dagen vast wel een keer ergens anders de prioriteiten liggen.Foto 96 laat ons een plaatje van het derde elftal van de Eenrumers zien die ik niet echt mooi kan vinden. Als liefhebber van mooie sporttenues die in orde zijn vind ik het als ik eerlijk ben een waardeloos plaatje. Dit omdat het tenue van de doelman er gewoon niet uitziet. Waar het shirt en broek een prima combinatie vormen zijn de voetbalkousen bij dit tenue te lelijk om mooi gevonden te worden. Vroeger, toen spelers zelf een tenue moesten betalen, was dat anders en was er weleens een verschil in tenue. Maar tegenwoordig is bijna ieder team voorzien van een sponsor en zou alleen daarom een tenue altijd compleet moeten zijn. Dus wat dat betreft is dit een gemiste kans voor Eenrum 3 om mooi op de foto te komen.