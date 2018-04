Honderd foto's op weg naar honderd jaar v.v. Eenrum: foto 95

Nog precies vier dagen en de voetbalvereniging Eenrum viert feest. Dan bestaan de roodbaadjes namelijk honderd jaar. Iets waar men in Eenrum natuurlijk aandacht aan gaat besteden. Zo is men op 29 december begonnen met het plaatsen van foto’s op de eigen facebookpagina. Tot aan het moment van het honderdjarig bestaan, 1-4-2018, zal er iedere dag een foto geplaatst worden. Foto waar in de meeste gevallen wel een verhaal bij valt te vertellen en wat ik op Puurvoetbalonline zal proberen te realiseren. Het kan gebeuren dat er een dag is dat er aan twee foto’s aandacht aan wordt besteed omdat er in die honderd dagen vast wel een keer ergens anders de prioriteiten liggen.Nog vier dagen tot het jubileum van de voetbalvereniging Eenrum die zondag 1 april precies 100 jaar bestond. Een jubileum die op zaterdag 7 april groots gevierd gaat worden. Vandaag komt foto 96 in beeld maar eerst hebben we nog foto 95. Foto 95 laat ons een foto zien met een spelmoment uit een duel van Eenrum 3 tegen oud—FC Groningen met in beeld Peter Lukassen wie als de ‘regelneef’ van het derde mag worden gezien.