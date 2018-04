Honderd foto's op weg naar honderd jaar v.v. Eenrum: foto 93 en 94.

Nog vijf dagen tot het jubileum van de voetbalvereniging Eenrum die gisteren, zondag 1 april precies 100 jaar bestond. Een jubileum die op zaterdag 7 april groots gevierd gaat worden. Vandaag komt foto 95 in beeld maar eerst hebben we nog foto 93 en 94.Foto 93 laat ons een foto zien van een jeugdteam van Eenrum die dik schik hebben in een van de dug outs van de vv Stedum. Een vv Stedum waar op dit moment een Eenrumer als hoofdtrainer actief is. Voor het tweede jaar staat daar namelijk Wim Nubé voor de groep en die het met zijn team prima doet in de vierde klasse D van het zaterdagvoetbal.Foto 94 laat ons een foto zien van iets wat je als voetballer liever niet wilt meemaken, maar wat iedereen kan overkomen, dat je ‘kicksen’ het op het moment suprême begeven. Iets wat ook Rick Rozema, want die meen ik te herkennen op de foto ook een keer overkwam .