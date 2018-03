Honderdjarige Eenrum heeft zonnige toekomst.

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Op zondag 1 april 2018 bestaat de voetbalvereniging Eenrum precies honderd jaar. Een jubileum wat op zaterdag 7 april groots gevierd gaat worden met een receptie, feestavond en een reünie waar de voetbalvereniging een aparte commissie voor heeft samengesteld.Jan Spreen, Ger Dijkstra, Jan Luit, Diny Toonder en Janneke Geertsema zijn de vijf leden van de reüniecommissie waar Jan Luit en Ger Dijkstra, samen met bestuurslid Karin Bloem, de afgevaardigden zijn die in dit interview alvast vooruitkijken naar het naderend jubileum. ,,Toen ik in januari 2017 door voorzitter Jannes de Vries werd benaderd of ik deel wilde uitmaken van de reuniecommissie hoefde ik daar niet lang over na te denken,” steekt de nestor van de commissie, de 81-jarige Jan Luit, van wal. ,,Ik ben bijna zeventig jaar geleden, lid geworden van de voetbalvereniging. Helaas moest ik op 27-jarige leeftijd door een vervelende voetblessure al stoppen als voetballer maar ook daarna ben ik Eenrum altijd trouw blijven volgen.” Iets wat ook geldt voor Ger Dijkstra die niet alleen als speler, maar ook als trainer van het damesteam en achter de bestuurstafel, actief voor de voetbalvereniging is geweest. ,,Als bestuurslid was ik al een keer secretaris en in de 2008-2013 werd ik voorzitter van de voetbalvereniging. In 2013 ben ik toen opgevolgd door Jannes de Vries die mij in dezelfde periode toen Jan werd benaderd ook aan mij vroeg of ik deel wilde uitmaken van de reüniecommissie. Dat was ook voor mij geen probleem want ik ben van mening dat bij zeker het vieren van een honderdjarig jubileum een reünie op het programma behoort te staan, aldus de oud-voorzitter die direct bijval krijgt van bestuurslid Karin Bloem. ,,Binnen het bestuur hadden we al snel een beeld van hoe we het jubileum graag wilden invullen. En inderdaad was een reünie met aansluitend een feestavond een optie waar iedereen het direct mee eens was.” Een reünie en feestavond die gaan plaatsvinden in café restaurant Bulthuis, of zoals het in Eenrum nog steeds genoemd wordt,,,Wanneer je terug gaat in de historie van de voetbalvereniging is het daar ook allemaal een beetje begonnen, weet Jan Luit zich nog goed te herinneren. ,,In de verslagen van vroeger kom je vaak de verhalen tegen dat de spelers zich daar moesten omkleden om vervolgens hun wedstrijd te spelen op het veld waar later het seniorencomplex Aikeshof is gebouwd. Dus niet alleen praktisch maar ook historisch gezien is café restaurant Bulthuis de juiste locatie waar het grootste gedeelte van het feest georganiseerd gaat worden.” Waar Jan Luit aangeeft dat niet alles zich op die dag op een locatie zal plaatsvinden is Karin Bloem degene die daar meer over weet te vertellen. ,,Uiteraard komen de reünisten eerst samen in café restaurant Bulthuis. Maar daarna zijn er meerdere activiteiten in het dorp georganiseerd waar men een bezoek aan kan brengen. Zo is er in het Dorpshuis een doorlopende diapresentatie, die in samenwerking met de Historische Kring Eenrum is samengesteld, van foto’s over de geschiedenis van het dorp en de voetbalvereniging in het bijzonder. Verder kan men deelnemen aan een rondleiding door het dorp of een bezoek brengen aan onze molen De Lelie, Abrahams mosterdmakerij of de Kaarsenmakerij Wilhelmus. En verder wordt er door de jeugd van onze vereniging op het sportcomplex gevoetbald zodat men die kan aanmoedigen en ondertussen herinneringen uit het verleden kan ophalen,” aldus Karin Bloem die verder als redactielid van het clubblad ‘De Keeper’ ook nauw bij de realisatie van het jubileumboek betrokken is. ,,Ook daar waren we het snel over eens dat die er moest komen. Het mooie aan het boek is dat we de geschiedenis in tien keer tien jaar hebben opgedeeld en er in elk deel minimaal een interview te lezen valt met clubcoryfeeën uit die periode. Want het is ons zelfs gelukt om de ondertussen 97-jarige, en het oudste nog in leven zijnde oud-lid van de voetbalvereniging Eenrum, Henny Reitsma, te interviewen wat het jubileumboek natuurlijk extra bijzonder maakt,” aldus Karin Bloem die vervolgens het antwoord schuldig moet blijven op de vraag of er zich al een groot aantal reünisten hebben aangemeld. Een vraag die wel door Ger Dijkstra beantwoordt kan worden. ,,Via Jan Spreen, die ons centraal mailadresbeheerd, worden we als reüniecommissie prima op de hoogte gehouden van het aantal deelnemers aan de reünie, feestavond en het aantal jubileumboeken wat er besteld is. Hoewel we met een aantal van tot nu toe bijna 150 reünisten niet ontevreden mogen zijn hopen we er uiteraard op dat er nog meer oud-leden zijn die op zaterdag 7 april naar Eenrum gaan komen. Eerlijk gezegd verwacht ik dat wel een beetje omdat we in totaal duizend adressen boven tafel hebben gekregen. En verder weet je dat er altijd mensen zijn die zich pas op het laatste moment aanmelden,” weet Ger Dijkstra die vervolgens nog even teruggaat in de tijd en verteld dat de voetbalvereniging naast de nodige hoogtepunten, in de vorm van kampioenschappen of promoties, ook wel dieptepunten heeft meegemaakt. ,,Wanneer je verslagen van vroeger terugleest dan heeft men ook een paar keer met een bestuurscrisis te maken gehad. Maar wanneer je, zoals Eenrum, bijna honderd jaar oud bent dan hoort dat er ook wel een beetje bij.” Een laatste opmerking waar Jan Luit het wel mee eens is maar die vervolgens graag even naar de toekomst van de bijna honderdjarige kijkt. ,,Persoonlijk zie ik dit jubileum echt als een tussenstation. Als ik zie hoe er binnen de voetbalclub door heel veel vrijwilligers hard gewerkt wordt om deze mooie club in stand te houden voorspel ik de v.v. Eenrum nog een mooie toekomst. Daarbij hoeven we alleen maar te kijken naar de spectaculaire verloting die kort geleden werd gepresenteerd en door de leden enthousiast werd ontvangen. Dat wordt nu verder uitgewerkt en als alles rond is komt de voetbalvereniging met een hele bijzondere verloting naar buiten. Maar eerst gaan we ons richten op zaterdag 7 april om daar, samen met de leden en oud-leden een mooie dag van te maken,” aldus Jan Luit die als laatste het woord geeft aan Karin Bloem. ,,Naast een feestelijke 7 april en een, als er toestemming gegeven is, een spectaculaire verloting zal ook onze seizoenafsluiting een speciaal tintje krijgen. Want ook de slotdag van het seizoen op zaterdag 30 juni zal in het teken staan van het jubileumjaar We gaan op die dag namelijk 100 kwartier voetbal organiseren. Elk team van ons krijgt een tijdslot van 4 of 8 kwartier voetbal toebedeeld, en mag dat naar eigen inzicht invullen. Voorwaarde is dat er wel gevoetbald moet worden en is het de bedoeling dat de teams vrienden, bekenden, dorpsgenoten en/of teams van buurtverenigingen uitnodigen, om mix-wedstrijden te komen spelen. Zo betrekken we zo veel mogelijk mensen bij de festiviteiten rond ons jubileum en maken we bovendien reclame voor het voetbal en voor de voetbalvereniging Eenrum in het bijzonder. En daarnaast wordt een deel van de kantineopbrengst geschonken aan het Jeugdsportfonds (ter ondersteuning van kinderen en jongeren van 4 -17 jaar die om financiële reden geen lid kunnen worden van een sportvereniging). Want naast dat we hopen dat we het nodige plezier aan alles wat we gaan organiseren hopen te beleven hadden we ook iets van als honderdjarige willen we als jubilerende voetbalvereniging graag onze maatschappelijke betrokkenheid tonen.”