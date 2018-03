Honderd foto's op weg naar honderd jaar v.v. Eenrum: foto 92

Nog precies 8 dagen en de voetbalvereniging Eenrum viert feest. Dan bestaan de roodbaadjes namelijk honderd jaar. Iets waar men in Eenrum natuurlijk aandacht aan gaat besteden. Zo is men op 29 december begonnen met het plaatsen van foto’s op de eigen facebookpagina. Tot aan het moment van het honderdjarig bestaan, 1-4-2018, zal er iedere dag een foto geplaatst worden. Foto waar in de meeste gevallen wel een verhaal bij valt te vertellen en wat ik op Puurvoetbalonline zal proberen te realiseren. Het kan gebeuren dat er een dag is dat er aan twee foto’s aandacht aan wordt besteed omdat er in die honderd dagen vast wel een keer ergens anders de prioriteiten liggen.Nog precies acht dagen en dan viert Eenrum feest. Dan bestaat de voetbalvereniging namelijk honderd jaar. Foto 92 laat ons een al bijna jaarlijks terugkerende traditie zien. Want met grote regelmaat komt oud-FC Groningen naar Eenrum om daar tegen het derde van Eenrum te spelen. Een duel dat ook dit jaar weer op het programma staat. Een duel waar een deel van de spelers die hier op de foto staan ongetwijfeld bij aanwezig zullen zijn.