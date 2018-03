Honderd foto's op weg naar honderd jaar v.v. Eenrum: foto 89 en 90

Nog precies 9 dagen en de voetbalvereniging Eenrum viert feest. Dan bestaan de roodbaadjes namelijk honderd jaar. Iets waar men in Eenrum natuurlijk aandacht aan gaat besteden. Zo is men op 29 december begonnen met het plaatsen van foto’s op de eigen facebookpagina. Tot aan het moment van het honderdjarig bestaan, 1-4-2018, zal er iedere dag een foto geplaatst worden. Foto waar in de meeste gevallen wel een verhaal bij valt te vertellen en wat ik op Puurvoetbalonline zal proberen te realiseren. Het kan gebeuren dat er een dag is dat er aan twee foto’s aandacht aan wordt besteed omdat er in die honderd dagen vast wel een keer ergens anders de prioriteiten liggen.Foto 91 en nog 9 dagen tot het jubileum maar eerst hebben we foto 89 en 90 nog. Twee dagen die in het teken stonden van een bezoek aan het westen , zorgden dat foto 89 en 90 even moesten wachten op plaatsing op Puurvoetbalonline. Foto 89 is een foto van een eerste elftal van nog maar een paar seizoenen geleden waar maar zeven personen opstaan die nu binnen en rond het team actief zijn. De zes zijn, Mattheus Nubé, assistent-scheidsrechter Wim Harsema, teammanager Tjidsger Veenstra, Sigmar van der Tuuk, Sybolt Lindenbergh , Siebrand Solinger en Milan Rutkowsky.Foto 90 is een foto van een kampeerweekend ergens in een bosrijke omgeving met veel jeugd en bijna evenveel ouders en wat volgens de verhalen bij de foto op de facebookpagina van 100 jarig jubileum VV Eenrum een prima weekend was.