Honderd foto's op weg naar honderd jaar v.v. Eenrum: foto 86

Nog precies 14 dagen en de voetbalvereniging Eenrum viert feest. Dan bestaan de roodbaadjes namelijk honderd jaar. Iets waar men in Eenrum natuurlijk aandacht aan gaat besteden. Zo is men op 29 december begonnen met het plaatsen van foto’s op de eigen facebookpagina. Tot aan het moment van het honderdjarig bestaan, 1-4-2018, zal er iedere dag een foto geplaatst worden. Foto waar in de meeste gevallen wel een verhaal bij valt te vertellen en wat ik op Puurvoetbalonline zal proberen te realiseren. Het kan gebeuren dat er een dag is dat er aan twee foto’s aandacht aan wordt besteed omdat er in die honderd dagen vast wel een keer ergens anders de prioriteiten liggen.Vandaag over precies veertien dagen viert de voetbalvereniging het feest dat men honderd jaar bestaat. Op weg naar dat feest komt vandaag, zaterdag 24 maart 2018, foto nummer 86 in beeld. Een foto waar tal van bekenden op staan maar waar een man op staat die weleens in het zonnetje gezet mag worden. Op de achterste rij, vijfde van rechts, staat Dikkie Hoeksema. Dikkie was in de periode dat deze foto gemaakt is teamleider van het eerste elftal. Een foto van zeker vijfentwintig jaar geleden en Dikkie is nog steeds als vrijwilliger aan de voetbalvereniging verbonden. Nu is hij een van de vrijwilligers binnen het kantinegebeuren van de voetbalclub waar hij dus al een groot aantal jaren bij betrokken is. Soms wordt iets als heel vanzelfsprekend gezien wanneer iemand er ‘gewoon’ is maar wat natuurlijk onzin is. Mensen zoals Dikkie Hoeksema zijn namelijk bijna onmisbaar binnen een club en wat niet vaak genoeg gezegd kan worden