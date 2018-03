Honderd foto's op weg naar honderd jaar v.v. Eenrum: foto 84 en 85

Nog precies 14 dagen en de voetbalvereniging Eenrum viert feest. Dan bestaan de roodbaadjes namelijk honderd jaar. Iets waar men in Eenrum natuurlijk aandacht aan gaat besteden. Zo is men op 29 december begonnen met het plaatsen van foto’s op de eigen facebookpagina. Tot aan het moment van het honderdjarig bestaan, 1-4-2018, zal er iedere dag een foto geplaatst worden. Foto waar in de meeste gevallen wel een verhaal bij valt te vertellen en wat ik op Puurvoetbalonline zal proberen te realiseren. Het kan gebeuren dat er een dag is dat er aan twee foto’s aandacht aan wordt besteed omdat er in die honderd dagen vast wel een keer ergens anders de prioriteiten liggen.Vandaag over precies veertien dagen viert de voetbalvereniging het feest dat men honderd jaar bestaat. Op weg naar dat feest komt vandaag, zaterdag 24 maart 2018, foto nummer 86 in beeld maar eerst hebben we nog foto 84 en 85. Foto 84 laat ons een meisjesteam zien wat aan het trainen is. Iets wat natuurlijk niet heel bijzonder is. Wat wel bijzonder aan deze foto is dat de woningen op de foto jarenlang het beeld waren waar je naar keek wanneer je op de velden binnen de grasbaan richting onze nog steeds prachtige Eenrumer Toren keekFoto 85 is een foto die gemaakt is op het parkeerterrein voor de kleedruimtes van de voetbalvereniging. Een parkeerterrein die toen al verre van egaal was en wat, tot verdriet en ergernis bij velen, nog steeds niet veranderd is.