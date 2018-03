Jos Broekmans: Steeds op zoek naar verbetering

Op 7-jarige leeftijd begon Jos Broekmans zijn voetballoopbaan als spits van CVVB F5. Elf jaar later is de Bedumer als doelman een van de sterkhouders in de hoofdmacht van de zaterdagtak van tweedeklasser SV Bedum dat zich door het winnen van de tweede periode al heeft verzekerd van de nacompetitie.,, Ik weet nog dat ik in F5 moest beginnen en ik in de spits werd neergezet maar wat geen succes werd. Ik beschikte namelijk niet over echte voetbalkwaliteiten en werd zelfs gemeen wanneer ik de bal verloor. Een seizoen later kwam ik in de F4 terecht waar Theo Staal toen mijn leider werd. Die zag, als oud-doelman, dat ik wel aanleg voor het keepen had en hij zette mij vervolgens in het doel. Het fijne was toen dat Theo mij voor de wedstrijden altijd inschoot. Dat was iets waar ik toen al veel van leerde. Na dat seizoen ging ik naar de E-junioren waar ik direct in de E1 van CVVB kwam. In mijn tweede jaar als E-junior mocht ik vervolgens een aantal proeftrainingen doen voor de Regionale Voetbalschool maar uiteindelijk was ik niet goed genoeg. Vervolgens schoof ik door naar de D-junioren en in mijn tweede seizoen als D-junior kwam FC Groningen weer. Ik had namelijk in hun ogen de nodige progressie gemaakt om nu wel bij de regionale voetbalschool aan te kunnen sluiten.”Ondertussen bleef de jonge doelman ook gewoon bij zijn club actief waar hij specifieke keepertraining kreeg van Theo Staal, zijn elftalleider van het eerste uur. ,,Ik kan niet anders zeggen dan dat Theo mij als doelman heeft gevormd. Die heeft mij in de junioren alle facetten van het keepersvak geleert. Velen noemen het keepen een vak en zo zie ik het, mede dankzij Theo zijn trainingen en aanwijzingen, ook. Door een verandering van baan is Theo binnen SV Bedum niet meer actief als keeperstrainer en dat vind ik, zonder mijn huidige keepertrainer Martijn van der Wal tekort te doen, wel jammer. Martijn is meer een trainer die aan mijn techniek werkt en geniet meer in stilte van mooie acties of dingen waar we samen op hebben getraind. Bij Theo was dat anders, die ging bij een mooie actie of het winnen van het spelletje ‘keepersoorlog’ helemaal uit zijn plaat,” vertelt de jonge goalie lachend terwijl hij terugdenkt aan de mooie momenten met de man die hem als keeper zo heeft gevormd. ,,Maar nogmaals, met Martijn heb ik ook een prima band die als keepertrainer meer met mijn techniek, en wat absoluut moet, het meevoetballen bezig is."Toen de Jos Broekmans als D-junior anderhalf jaar een van de deelnemers van de Regionale Voetbalschool was geweest kwam de mededeling dat er geen vervolg zou komen. Dit omdat de jonge doelman in de ogen van de staf onvoldoende progressie had gemaakt om door te stromen naar de jeugdafdeling van FC Groningen. ,,Je hoopt je natuurlijk allemaal dat je door mag stromen naar, in mijn geval, de jeugdopleiding van FC Groningen. Wanneer je dan hoort dat je niet goed genoeg bent is dat geen fijn bericht. In mijn tweede seizoen als C-junior van ondertussen SV Bedum waren er opeens weer geluiden dat ik gevolgd werd door FC Groningen. Eerst denk je dat iemand een grap met je wil uithalen. Maar als snel kreeg ik in de gaten dat het verhaal wel klopte. Ik werd namelijk officieel benaderd of ik deel wilde gaan uitmaken van de B2-selectie van FC Groningen voor het seizoen 2015-2016. Om heel eerlijk te zijn, ik had niet verwacht dat men voor een derde keer bij mij terug zou komen. Daar was ik ook wel een beetje trots op want dat FC Groningen voor een derde keer terugkwam zag ik ook als een beloning voor al mijn trainingsuren samen met Theo.”Zo werd het dus drie keer scheepsrecht voor Jos Broekmans die zijn droom, proberen om het betaald voetbal te bereiken opeens weer vanachter de horizon zag opduiken. Een droom die helaas voor de talentvolle goalie nog sneller weer achter dezelfde horizon verdween. ,,Waar ik voor die tijd eigenlijk nooit geblesseerd was raakte ik in een van mijn de laatste wedstrijden als C-junior wel geblesseerd. Bij een actie raakte mijn schouder uit de kom wat er voor zorgde dat ik na de zomer eigenlijk nog geblesseerd bij FC Groningen binnenkwam. Dat was natuurlijk geen goed begin en voordat ik weer echt kon keepen was het seizoen al een paar maanden onderweg. Door die vervelende blessure liep ik eigenlijk het hele seizoen achter de feiten aan. In Henk Ritsema had ik een prima keepertrainer die het, toen ik in de loop van het seizoen steeds fitter werd, absoluut in mij zag zitten. Henk stelde toen voor om mij nog een jaar langer de kans te geven maar de trainer van toen de B2, Sander van Gessel, besliste helaas anders.” Na deze derde teleurstelling besloot de Bedumer wederom terug te keren naar SV Bedum om daar in de A-junioren te gaan spelen. ,,Er waren wel een paar verenigingen die contact zochten met de vraag of ik naar hun wilde komen. Maar daar had ik op dat moment weinig trek in,” vertelt de doelman die als B-junior bij de A1-selectie aansloot waar hij direct de vaste doelman werd. ,,Dat was het begin van een mooie periode bij de A-junioren want in mijn tweede seizoen mocht ik namelijk niet alleen met de eerste selectie meetrainen maar kreeg ik in sommige vriendschappelijke wedstrijden zelfs speelminuten van toenmalig trainer René Wollerich.” Na zijn twee seizoenen als A-junior mocht de een opleiding tot Automotive volgende doelman voor het huidige seizoen definitief aansluiten bij de hoofdmacht van de zaterdagafdeling van SV Bedum. Iets waar hij wel een beetje op had gerekend maar, zo geeft de goalie eerlijk toe, hij had niet verwacht dat hij eerste keeper zou gaan worden. ,, Ik kwam als toen nog 17-jarige A-junior bij de eerste selectie en had niet het idee dat ik wel ‘even’ eerste keeper zou gaan worden. Toen onze trainer, Remy van der Wal, echter voor mij koos was ik uiteraard supertrots en blij. Want na de nodige teleurstellingen bij FC Groningen was dat toch een mooi moment,” aldus de Jos die sinds zijn debuut in het eerste elftal van de tweedeklasser al de nodige punten voor zijn team heeft gepakt. Een gegeven waar hij overigens zelf bescheiden over is. ,,Belangrijke reddingen zijn natuurlijk mooi voor een doelman zoals het scoren van een goal voor een veldspeler een prachtig moment is. Maar er zijn ook weleens tegengoals waar ik van denk, die had je kunnen hebben Jos Broekmans. Ik ben namelijk zeer kritisch op mijn eigen presteren en wat ik ook van Theo heb geleerd. Je mag nooit tevreden zijn en moet je altijd willen verbeteren, was een van zijn vaste opmerkingen. Dat laatste is iets wat ik als trainer van de diverse jeugdkeepers van SV Bedum die jongens en meisjes ook probeer mee te geven. Je moet je iedere training willen verbeteren. Doe je dat niet dan laat je namelijk zien dat je geen ambitie hebt om op niveau te spelen.” Zijn laatste opmerking roept vervolgens de vraag op hoe het met zijn eigen ambities staat en of hij de doelman is die over tien jaar nog voor SV Bedum speelt. , Ik kan niet in de toekomst kijken en blijf voorlopig ook nog wel een aantal jaren in Bedum spelen. Maar ooit wil ik een keer kijken waar mijn plafond als keeper ligt. Maar zoals gezegd, dat is voorlopig nog geen thema omdat we met onze huidige selectie zeker geen gek figuur in de eerste klasse zouden slaan. Want alles klopt op dit moment en waar onze trainer een belangrijke rol in speelt. Remy is een trainer die tussen ons in staat maar op een ander moment weer laat zien dat hij de ‘baas’ is. Dat vind ik mooi, en wat ook geldt voor het feit dat ik het vertrouwen wat hij aan het begin van het seizoen in mij had niet heb beschaamd. En dat laatste is iets wat ik graag nog een aantal jaren in Bedum wil laten zien.”