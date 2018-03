Honderd foto's op weg naar honderd jaar v.v. Eenrum: foto 82 en 83

Nog precies 18 dagen en de voetbalvereniging Eenrum viert feest. Dan bestaan de roodbaadjes namelijk honderd jaar. Iets waar men in Eenrum natuurlijk aandacht aan gaat besteden. Zo is men op 29 december begonnen met het plaatsen van foto’s op de eigen facebookpagina. Tot aan het moment van het honderdjarig bestaan, 1-4-2018, zal er iedere dag een foto geplaatst worden. Foto waar in de meeste gevallen wel een verhaal bij valt te vertellen en wat ik op Puurvoetbalonline zal proberen te realiseren. Het kan gebeuren dat er een dag is dat er aan twee foto’s aandacht aan wordt besteed omdat er in die honderd dagen vast wel een keer ergens anders de prioriteiten liggen.Nog 18 dagen en waardoor we zijn aangekomen bij foto 83 maar eerst hebben we de foto van gisteren nummer 82. Foto 82 is er eentje uit Hoek van Holland waar Eenrum vanaf 1960 in de zomer een week lang een van de deelnemers aan het KNVB-voetbalkamp was. Het mooie aan deze foto zijn wel de trainingsjacks die twee van de voetballers op de foto dragen. Trainingsjacks in het mooie rood/zwart en die in het jaar wel mooi als retro Jacks waren geweest. Maar wat niet is kan nog komen want oude foto’s kunnen voor nieuwe ideeën zorgen.Foto 83 is er een uit een ander tijdperk. Het tijdperk van dat er aan het einde van een seizoen wedstrijden werden gespeeld tussen een team van of vaders/moeders tegen een jeugdteam. Wedstrijden waarin er altijd ‘fel’ werd gestreden om de winst die altijd naar het jeugdteam ging