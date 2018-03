Honderd foto's op weg naar honderd jaar v.v. Eenrum: foto 79, 80 en 81

Nog precies 20 dagen en de voetbalvereniging Eenrum viert feest. Dan bestaan de roodbaadjes namelijk honderd jaar. Iets waar men in Eenrum natuurlijk aandacht aan gaat besteden. Zo is men op 29 december begonnen met het plaatsen van foto’s op de eigen facebookpagina. Tot aan het moment van het honderdjarig bestaan, 1-4-2018, zal er iedere dag een foto geplaatst worden. Foto waar in de meeste gevallen wel een verhaal bij valt te vertellen en wat ik op Puurvoetbalonline zal proberen te realiseren. Het kan gebeuren dat er een dag is dat er aan twee foto’s aandacht aan wordt besteed omdat er in die honderd dagen vast wel een keer ergens anders de prioriteiten liggen.Nog twintig dagen en dan viert de vv Eenrum feest want dan bestaan de roodbaadjes honderd jaar. Op weg naar ook honderd foto’s zijn we ondertussen aangekomen bij foto 81. Maar eerst besteden we nog even aandacht aan foto 79 en 80. Foto 79 laat ons een foto zien van een damesteam dat meedeed aan een door Oranje Nassau georganiseerd damestoernooi. Want dat valt er namelijk te lezen op de foto die op een van de velden van Coendersborg gemaakt is.Foto 80 is een foto met voor mij een viertal bekenden. Zo staan op de achterste rij als tweede van rechts Lammert Bakker met naast zich Hilbrand Bosma. Daarnaast staat Pieter van Dijk die als bijnaam ‘zwarte Pieter’ had. Een bijnaam die volgens sommige actiegroepen nu niet meer zou kunnen maar wat toen een ‘geuzennaam ‘ was. Op de voorste rij links zit Maarten Nubé die als bijnaam Bakhoes had omdat hij verschrikkelijk goed kon koppen. En helemaal links zou Dedde Poel kunnen zijn maar dat weet ik niet zeker.De foto van vandaag is er echt een uit de oude doos want dat is een foto met geen enkel aanknopingspunt maar wat ook wel een beetje het mysterie van het verleden is. Nooit komt namelijk alles boven tafel.