Honderd foto's op weg naar honderd jaar v.v. Eenrum: foto 77

Nog precies 24 dagen en de voetbalvereniging Eenrum viert feest. Dan bestaan de roodbaadjes namelijk honderd jaar. Iets waar men in Eenrum natuurlijk aandacht aan gaat besteden. Zo is men op 29 december begonnen met het plaatsen van foto’s op de eigen facebookpagina. Tot aan het moment van het honderdjarig bestaan, 1-4-2018, zal er iedere dag een foto geplaatst worden. Foto waar in de meeste gevallen wel een verhaal bij valt te vertellen en wat ik op Puurvoetbalonline zal proberen te realiseren. Het kan gebeuren dat er een dag is dat er aan twee foto’s aandacht aan wordt besteed omdat er in die honderd dagen vast wel een keer ergens anders de prioriteiten liggen.Bovenste rij van vlnr: Pieter Sikkema; Jelle van der Werf; Harm Soegies; Marten Nube; Koos Woltman; Bene Wierenga en Sicco Schut Onderste rij vlnr. Cornelis Rijzinga; ??; René Leber; Klaas Bouwman; Gerrie Pieterman; Dikke Nijborg??Bovenstaande namen werden er op facebook toegevoegd aan foto 77 op weg naar de honderd i.v.m. het jubileum van de v.v. Eenrum. Een naam ontbrak en ik denk dat ik die persoon wel herken. Dat moet Jan Hofman zijn die niet alleen als voetballer maar ook als jeugdleider jarenlang actief was binnen Eenrum. En er was een speler waar een vraagteken achterstond. De laatste speler was volgens de schrijfster Dikke Nijborg maar dat klopt volgens mij niet. Maar wie het wel is, zou ik zo snel niet opkomen