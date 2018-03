Honderd foto's op weg naar honderd jaar v.v. Eenrum: foto 74 en 75

Nog precies 28 dagen en de voetbalvereniging Eenrum viert feest. Dan bestaan de roodbaadjes namelijk honderd jaar. Iets waar men in Eenrum natuurlijk aandacht aan gaat besteden. Zo is men op 29 december begonnen met het plaatsen van foto’s op de eigen facebookpagina. Tot aan het moment van het honderdjarig bestaan, 1-4-2018, zal er iedere dag een foto geplaatst worden. Foto waar in de meeste gevallen wel een verhaal bij valt te vertellen en wat ik op Puurvoetbalonline zal proberen te realiseren. Het kan gebeuren dat er een dag is dat er aan twee foto’s aandacht aan wordt besteed omdat er in die honderd dagen vast wel een keer ergens anders de prioriteiten liggen.Foto 75, en nog 26 dagen tot het jubileum maar eerst hebben we nog foto 74 die op maandag 12 maart geplaatst werd. Naast een groot aantal jonge voetballers waar ik weinig van herken staat ook Albert Bakker op deze foto. Albert is niet alleen een oud-teamgenoot maar is ook een van de vele voetballiefhebbers die ik met regelmaat op niet alleen het complex van Eenrum tegenkom. Zo kwam ik hem zaterdag tegen bij FC LEO tegen De Heracliden en had dat een dag later ook prima bij Bedum-Donkerbroek kunnen zijn. Op deze foto van denk ik misschien wel dertig jaar geleden is Albert actief als jeugdleider binnen Eenrum en wat hij een aantal jaren heeft vervuld.Foto 75 laat ons eveneens een jeugdteam waar voor mij weinig bekende gezichten op staan. De enige die ik herken is, als teamleider/trainer van dit team, namelijk Joost Mulder. Joost is de ‘alltime’ topscoorder van Eenrum want de spits zal wat goals voor Eenrum hebben gemaakt. Nog steeds als spits actief komen daar met regelmaat nog doelpunten bij die niet op Voetbal Noord vermeldt worden maar vast door spits worden bijgehouden