Honderd foto's op weg naar honderd jaar v.v. Eenrum: foto 72 en 73

Nog precies 28 dagen en de voetbalvereniging Eenrum viert feest. Dan bestaan de roodbaadjes namelijk honderd jaar. Iets waar men in Eenrum natuurlijk aandacht aan gaat besteden. Zo is men op 29 december begonnen met het plaatsen van foto’s op de eigen facebookpagina. Tot aan het moment van het honderdjarig bestaan, 1-4-2018, zal er iedere dag een foto geplaatst worden. Foto waar in de meeste gevallen wel een verhaal bij valt te vertellen en wat ik op Puurvoetbalonline zal proberen te realiseren. Het kan gebeuren dat er een dag is dat er aan twee foto’s aandacht aan wordt besteed omdat er in die honderd dagen vast wel een keer ergens anders de prioriteiten liggen.Nog 27 dagen tot het jubileum maar eerst nog even foto 72 en 73. Foto 72 laat ons een foto zien met een meisjesteam zien met twee begeleiders die zelf ook een beetje konden ballen. Links staat namelijk Nico Toonder en rechts staat een van de zusjes Danhof. Ik zeg een van omdat ik de tweeling Marjan en Riëtte nooit uit elkaar kon houden. Nico heeft namelijk in het eerste van Kloosterburen gespeeld en was bij Merna een prima volleyballer en de zusjes Danhof kwamen over van Marcia naar Eenrum waar ze een welkome versterking van het dameselftal werden.Op foto 73 staan veel bekende namen maar ook een paar die we nog niet veel zijn tegengekomen. Eentje is trainer Derk Tap, tweede van rechts naast Geert Schut en de andere is Klaas van Erkel, vierde van links achterste rij. Wanneer ik aan Klaas denk dan kan ik een glimlach niet onderdrukken. Ooit heb ik voor Puurvoetbalonline een interview met hem gehad en dat was hilarisch. Klaas wist toen te vertellen dat hij niet alles goed had gedaan in zijn leven maar we kwamen samen tot de conclusie dat dit voor velen van ons geldt. De laatste jaren kom ik Klaas nog maar zelden tegen want als verslaggever kom ik maar zelden op de sportcomplexen in de stad en dat is nu juist Klaas zijn ‘werkterrein’.