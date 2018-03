Nick Rosema wil met Ezinge voor verrassing zorgen.

In het seizoen 2015-2016 maakte de toen nog 15-jarige Nick Rosema zijn debuut in het eerste elftal van Ezinge. Nu, twee seizoenen later, is de jonge voetballer uitgegroeid tot een van de sterkhouders binnen het dit seizoen prima presterende Ezinge.Dinsdag 3 mei 2016 is voor de nu 17-jarige Nick Rosema nog steeds een datum die hij zich goed weet te herinneren. ,,Ik had een paar weken eerder, in het uitduel tegen Jistrum, mijn debuut gemaakt voor het eerste elftal. Vervolgens werd ik voor het doordeweekse duel tegen VVT gevraagd of ik als wisselspeler bij het eerste elftal wilde fungeren. Teamleider Wim Douwsma, die in die wedstrijd trainer Johan Middel verving, liet mij in de tweede helft invallen en even later scoorde ik toen mijn eerste goal in het eerste elftal van Ezinge.” Hoewel de geluiden over de ontwikkeling van de jonge voetballer alleen maar positief te noemen waren kwam er een seizoen later niet echt een vervolg op zijn eerste wedstrijden in de hoofdmacht van de Ezingers. ,,In het seizoen 2016-2017 kwam er in de persoon van Tony Argus een nieuwe trainer naar Ezinge. Argus was al eerder binnen de club actief geweest en waar velen erg enthousiast over waren. Dat was deze keer echter duidelijk anders want er was al snel geen klik tussen de spelersgroep en trainer.” Na het seizoen 2016-2017 vertrok Tony Argus vervolgens uit Feerwerd waar hij werd opgevolgd door Leendert Nieborg. Met Nieborg kwam er een trainer bij de Ezingers binnen waar de jonge voetballer wel enthousiast over is. ,, Ik wil niet natrappen naar de vorige trainer, maar met onze huidige trainer, die gelukkig zijn contract heeft verlengd, kwam er iemand binnen die niet alleen het eerste elftal maar ook de overige teams had zien spelen. Dat zorgde dat ik voor aanvang van dit seizoen een plaats in de eerste selectie kreeg.” Een plaats in de selectie betekende echter niet dat de jonge voetballer direct op een basisplaats rekende maar die er uiteindelijk wel kwam. ,,De trainer gaf mij in de voorbereiding direct het nodige vertrouwen zodat ik het gevoel kreeg dat een basisplaats tot de mogelijkheden behoorde.” Al snel bleek dat de jonge middenvelder het bij het juiste eind had want Leendert Nieborg gaf hem inderdaad een basisplaats en die dat niet meer dan normaal vond. ,,Nadat ik tot overeenstemming met Ezinge was gekomen ben ik als toekomstige trainer uiteraard gaan inventariseren wat er aan spelersmateriaal binnen Ezinge aanwezig was. Nick speelde toen voornamelijk in de B-junioren waar hij bijna wekelijks uitblinker was. Vandaar dat de keuze om hem naar het eerste elftal te halen voor mij geen lastige was, aldus Nieborg die zeer te spreken is over de ontwikkeling van Nick Rosema als voetballer maar hem ook als persoon eenvindt. ,,Naast een uitstekende voetballer is Nick ook een jongen die je als persoon graag in je groep wilt hebben. Hij is niet alleen leergierig maar en dat vind ik zeker zo belangrijk, prettig in de omgang.” Wanneer de jonge voetballer de loftuitingen van zijn trainer hoort is bescheidenheid hem niet vreemd om vervolgens een eerlijk antwoord te geven op de vraag of hij nooit aan een stapje hogerop heeft gedacht. ,,Ik voetbal vanaf mijn zesde jaar voor Ezinge en als ik hogerop had willen voetballen had ik die stap eerder moeten maken. Bij Ezinge voetbal ik echter met mijn vrienden en dat is mij eigenlijk meer waard dan het een stapje hogerop proberen. Gezien de selectie die we nu hebben moet promotie naar de vierde klasse zeker haalbaar zijn en dat is iets waar ik graag aan mee wil werken,” aldus Nick Rosema die ondertussen vanaf de positie van linkermiddenvelder naar het centrum van het middenveld is verhuisd. ,,Ik speel nu kort achter onze spitsen met achter mij Wiebe Leistra. Van Wiebe kan ik echt nog veel leren want hij heeft wel een aantal jaren bij VIBOA op een hoger niveau gespeeld en wat ook geldt voor Jasper Dijkstra. Verder ben ik blij dat Sil Douwsma weer terug is van zijn avontuur in het buitenland en de komst van Dennis Abbas is ook een versterking. Dennis voetbalde vorig seizoen nog voor de zondagtak van VV Winsum maar toen dat ophield te bestaan wist Ewold Staal, Ewold en Dennis zijn familie, hem over te halen om naar ons te komen,” verteld de jonge Ezinger die een opleiding tot aftersalesmanager-mobiliteitsbranche volgt. ,,Ik ben nu bezig met mijn tweede van een drie jaar durende opleiding waarin ik soms vier dagen stage moet lopen en een dag naar school ga. In een andere periode is dat precies andersom zodat ik dan wat meer tijd heb voor mijn bijbaantjes. Zo werk ik een aantal uren in de week in Ezinge bij Attent en heb ik een folderloop. Daarnaast werk ik in de zomermaanden als klusjesman op de camping Rode Haan wat tussen Ezinge en Warfhuizen ligt. Maar ik zorg wel dat er voldoende tijd overblijft voor het voetballen want daar ligt toch echt mijn passie,” aldus een jonge voetballer die weet dat hij nog voldoende verbeterpunten heeft. ,, Een van de verbeterpunten is dat ik verdedigend nog wat sterker moet worden. Qua techniek gaat het wel aardig maar in het seniorenvoetbal, en zeker in de vijfdeklasse niet, is alleen techniek niet voldoende,” aldus Nick die op zaterdag 17 februari, in het thuisduel tegen De Monnik, zijn tweede treffer in competitieverband voor de hoofdmacht van de Ezingers scoorde. Wanneer dat ter sprake komt moet de jonge Ezinger lachen. ,,Mijn scorend vermogen is zeker een aandachtspunt. De trainer zegt vaak dat ik eerder moet durven te schieten i.p.v. dat ik de bal nog afgeef aan een teamgenoot. Maar dat is mijn spel ook wel een beetje vind ik persoonlijk. Ik ben een speler die graag anderen in scoringspositie brengt maar die dan wel moeten scoren.” Iets wat inderdaad wat meer zal moeten gebeuren wil men in Feerwerd aan de doelstelling van Leendert Nieborg voldoen. ,, Na een aantal jaren waarin Ezinge in de onderste regionen van de vijfde klasse bivakkeerde gaat het dit seizoen duidelijk beter. Dat is iets waar de trainer voor iedere wedstrijd ook op hamert. Iedere keer zegt hij weer dat we voor geen enkele ploeg onder hoeven te doen en we mee kunnen doen om de prijzen. Wanneer je dat vaak genoeg hoort ga je daar ook zelf steeds meer in geloven. Dan stap je als speler toch met wat meer bravoure het veld op dan wanneer je maar een beetje onderin bungelt. In theorie staan we qua verliespunten twee punten voor op Noordpool en drie punten achter op De Lauwers en vier op Ternaard. Natuurlijk weet ik dat we onze achterstallige wedstrijden eerst nog moeten winnen. Maar na een aantal magere jaren verwacht niemand echter wat van ons en kunnen we best voor een verrassing zorgen,” zegt de jonge Ezinger die tot slot nog met een reden komt om voor Ezinge te blijven voetballen. ,, Mijn opa, Jan Nijboer, is mijn grootste fan en staat bijna altijd langs de lijn. Ondanks dat hij in Winsum woont, is hij blij dat ik voor Ezinge voetbal. Hij zegt namelijk altijd dat hij het bij ons erg gezellig vind en daarom noemen sommige teamgenoten noemen hem ook de mascotte van het team,” besluit een trotse kleinzoon van opa Nijboer.