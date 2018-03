Honderd foto's op weg naar honderd jaar v.v. Eenrum: foto 70 en 71

Nog precies 30 dagen en de voetbalvereniging Eenrum viert feest. Dan bestaan de roodbaadjes namelijk honderd jaar. Iets waar men in Eenrum natuurlijk aandacht aan gaat besteden. Zo is men op 29 december begonnen met het plaatsen van foto’s op de eigen facebookpagina. Tot aan het moment van het honderdjarig bestaan, 1-4-2018, zal er iedere dag een foto geplaatst worden. Foto waar in de meeste gevallen wel een verhaal bij valt te vertellen en wat ik op Puurvoetbalonline zal proberen te realiseren. Het kan gebeuren dat er een dag is dat er aan twee foto’s aandacht aan wordt besteed omdat er in die honderd dagen vast wel een keer ergens anders de prioriteiten liggen.Foto 71 en nog 30 dagen tot het jubileum van de voetbalvereniging Eenrum maar eerst hebben we nog foto 70 die ons gisteren een groot aantal voetkousen en een aantal shirts liet zien. Shirts en kousen aan de waslijn wat vroeger anders gebeurde. Want voordat de sponsoren het amateurvoetbal hadden ‘ontdekt’ kocht een voetballer zelf zijn tenue en wat soms voor een wat kleurverschil in de tenues zorgde. Maar toen er sponsoren kwamen werd er al snel besloten om de tenues centraal te wassen. Een van degene die de shirts van het vierde elftal heel lang heeft gewassen was mevr. Oorebeek waar we op de zondagmorgen de tas met tenues ophaalden en de vuile was na de wedstrijd weer retour brachten.Foto 71 is een foto van een van de vele damesteams die Eenrum heeft gehad. En als ik mij niet vergis moet dit een team zijn wat aan het einde van de vorige eeuw voor de roodbaadjes actief was. Want dit moet een foto zijn van voor mijn periode als interim-trainer van het damesteam en waardoor ik Christine van Putten, Jantje Mulder, Margriet Rozema, Adi Rozen, een van de zusjes Beute, Carla van der Woude, Dirkje Beute, Sandy Krans en Linda Bolt nog herken.