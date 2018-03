Honderd foto's op weg naar honderd jaar v.v. Eenrum: foto 67

Nog precies 34 dagen en de voetbalvereniging Eenrum viert feest. Dan bestaan de roodbaadjes namelijk honderd jaar. Iets waar men in Eenrum natuurlijk aandacht aan gaat besteden. Zo is men op 29 december begonnen met het plaatsen van foto’s op de eigen facebookpagina. Tot aan het moment van het honderdjarig bestaan, 1-4-2018, zal er iedere dag een foto geplaatst worden. Foto waar in de meeste gevallen wel een verhaal bij valt te vertellen en wat ik op Puurvoetbalonline zal proberen te realiseren. Het kan gebeuren dat er een dag is dat er aan twee foto’s aandacht aan wordt besteed omdat er in die honderd dagen vast wel een keer ergens anders de prioriteiten liggen.Foto 67 en nog 34 dagen tot het jubileum van de v.v. Eenrum laat ons een foto zien waar voldoende ‘bijzonderheden’ over te vertellen zijn. Zo zit hele maal links Edwin Bolt die tegenwoordig teammanager van de hoofdmacht van FC Groningen. Edwin was tot de zomer van 2017 nog werkzaam binnen de jeugdafdeling van de Groningers maar werd toen de opvolger van Bas Roorda die als keepertrainer verder ging. Op de foto staan derde van links en tweede van rechts Wim Nubé en Willem Pettinga. Wim en Willem zijn van dit team als enige als trainer verder gegaan waarbij. Beide hebben diverse verenigingen in de regio getraind waarbij Wim Nubé op dit moment als hoofdtrainer in zowel Stedum en Kloosterburen actief is en Willem Pettinga op dit moment FC LEO / Kloosterburen JO19-1 onder zijn hoede heeft. Verder is het bijzonder dat er met Willem, Wim en de vierde van rechts staande Jacob Heinstra drie fans van een eredivisieclub vertegenwoordigd zijn. Waar Willem Pettinga een ‘diehard’ Ajax-supporter is geldt Jacob als een fanatieke aanhanger van Feijenoord en mag Wim Nubé Jr. als een echte supporter van FC Groningen gezien worden.