Honderd foto's op weg naar honderd jaar v.v. Eenrum: foto 35

Nog precies 35 dagen en de voetbalvereniging Eenrum viert feest. Dan bestaan de roodbaadjes namelijk honderd jaar. Iets waar men in Eenrum natuurlijk aandacht aan gaat besteden. Zo is men op 29 december begonnen met het plaatsen van foto’s op de eigen facebookpagina. Tot aan het moment van het honderdjarig bestaan, 1-4-2018, zal er iedere dag een foto geplaatst worden. Foto waar in de meeste gevallen wel een verhaal bij valt te vertellen en wat ik op Puurvoetbalonline zal proberen te realiseren. Het kan gebeuren dat er een dag is dat er aan twee foto’s aandacht aan wordt besteed omdat er in die honderd dagen vast wel een keer ergens anders de prioriteiten liggen.Nog 35 dagen tot het jubileum maar eerst nog even de foto van een dag eerder. Foto 65 laat ons een foto zien van een dameszaalvoetbalteam. Want ook het zaalvoetbal is jarenlang een belangrijke tak binnen de voetbalvereniging geweest. Op de foto zijn voor mij herkenbaar Hans Oorebeek, Korinne Huizenga en Margriet Rozema en een toen nog piepjonge Sarah Rijzinga. Sarah was al snel op het veld en in de zaal een ‘doelpuntenmachine’ en wat er voor zorgde dat ze op een gegeven moment zelfs benaderd werd door het ambitieuze Nieuw Roden om daar in de zaal te komen spelen. Iets wat de oudste van de zusjes Rijzinga ook een seizoen heeft gedaan. Maar haar liefde voor het op het veld voetballen voor EKC, Eenrum en Kloosterburen waren samen gegaan, was toch sterker dan dat ze een verder vervolg aan haar zaalcarriere wilde geven